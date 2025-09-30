Dubajaus klubas Eurolygai prisistatė užtikrintai nugalėdamas „Partizan“ ekipą

Dubajaus klubas nuo pat dvikovos pradžios šovė į priekį ir sužaidus 6,5 minutės susikrovė dviženklį pranašumą – 22:12. Toks skirtumas išliko ir sužaidus pirmąjį kėlinį – 28:18. Antrajame ketvirtyje „Partizan“ pristabdė varžovus, bet arčiau nei iki 7 taškų nepriartėjo – būtent toks skirtumas ir buvo įpusėjus susitikimui – 47:40 debiutantų naudai.
Po ilgosios pertraukos Serbijos klubas startavo 7 taškais iš eilės ir išsiveržė į priekį – 48:47. Čia pat 8:0 atkarpa atsakė ir „Dubai“ – 55:48. Maža to, šeimininkai pagavo gerą bangą ir skirtumas vėl perkopė dviženklę ribą – 64:50. Toks išliko ir po trijų ketvirčių – 68:56.
Kabengele getting UP in his EuroLeague Debut! ✈️#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/Wu0DpeZXmI— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025
JAE klubas nemažino apsukų ir ketvirtąjį kėlinį pradėjo 5 taškais – 73:56. Netrukus skirtumas pasiekė jau 20 taškų (78:58) ir per likusias 7,5 minutės „Partizan“ išsigelbėti šansų nebeturėjo.
„Dubai“: Davis Bertanis 20 (5/7 tritaškiai, 26 naud. bal.), Džananas Musa 19 (3/5 tritaškiai, 5 rez. perd., 22 naud. bal.), Mfiondu Kabengele 15 (5 atk. kam.), Filipas Petruševas 14 (8 atk. kam., 17 naud. bal.), Dwayne‘as Baconas 11.
„Partizan“: Tyrique‘as Jonesas 13 (6 atk. kam., 17 naud. bal.), Dylanas Osetkowskis 12, Jabari Parkeris 11, Shake‘as Miltonas 10, Isaacas Bonga 7 (8 atk. kam.).
