Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus klubas Eurolygai prisistatė užtikrintai nugalėdamas „Partizan“ ekipą

2025-09-30 20:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 20:59

Eurolygos pirmajame ture debiutantė Dubajaus „Dubai“ (1/0) ekipa namuose 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) nugalėjo Belgrado „Partizan“ (0/1) krepšininkus.

Dž.Musa sužaidė puikų mačą

Eurolygos pirmajame ture debiutantė Dubajaus „Dubai“ (1/0) ekipa namuose 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) nugalėjo Belgrado „Partizan“ (0/1) krepšininkus.

REKLAMA
0

Dubajaus klubas nuo pat dvikovos pradžios šovė į priekį ir sužaidus 6,5 minutės susikrovė dviženklį pranašumą – 22:12. Toks skirtumas išliko ir sužaidus pirmąjį kėlinį – 28:18. Antrajame ketvirtyje „Partizan“ pristabdė varžovus, bet arčiau nei iki 7 taškų nepriartėjo – būtent toks skirtumas ir buvo įpusėjus susitikimui – 47:40 debiutantų naudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po ilgosios pertraukos Serbijos klubas startavo 7 taškais iš eilės ir išsiveržė į priekį – 48:47. Čia pat 8:0 atkarpa atsakė ir „Dubai“ – 55:48. Maža to, šeimininkai pagavo gerą bangą ir skirtumas vėl perkopė dviženklę ribą – 64:50. Toks išliko ir po trijų ketvirčių – 68:56.

REKLAMA
REKLAMA

JAE klubas nemažino apsukų ir ketvirtąjį kėlinį pradėjo 5 taškais – 73:56. Netrukus skirtumas pasiekė jau 20 taškų (78:58) ir per likusias 7,5 minutės „Partizan“ išsigelbėti šansų nebeturėjo.

„Dubai“: Davis Bertanis 20 (5/7 tritaškiai, 26 naud. bal.), Džananas Musa 19 (3/5 tritaškiai, 5 rez. perd., 22 naud. bal.), Mfiondu Kabengele 15 (5 atk. kam.), Filipas Petruševas 14 (8 atk. kam., 17 naud. bal.), Dwayne‘as Baconas 11.

„Partizan“: Tyrique‘as Jonesas 13 (6 atk. kam., 17 naud. bal.), Dylanas Osetkowskis 12, Jabari Parkeris 11, Shake‘as Miltonas 10, Isaacas Bonga 7 (8 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų