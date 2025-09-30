„Liverpool“ krito Stambule: pralaimėjimą dar labiau apsunkino dvi traumos

Stambulo „Galatasaray“ komanda ant menčių pagulė Anglijos grandą „Liverpool“. Jie dvikovą laimėjo minimaliu rezultatu 1:0.
Svarbiausiu rungtynėse tapo pirmojo kėlinio pradžioje įvykęs epizodas, kuriame „Galatasaray“ užsidirbo teisę smūgiuoti 11 m. baudinį. Jį realizavo ir pergalę komandai išplėšė Victoras Osimhenas.
„Liverpool“ antrajame kėlinyje ne tik nesugebėjo išlyginti rezultato, tačiau ir nukentėjo dėl traumų. Aikštę paliko Hugo Ekitike bei vartininkas Alissonas.
Po nesėkmės „Liverpool“ sąskaitoje išliko 3 taškai.
Rungtynių statistika: Pridėtas laikas situacijos nekeičia. Rungtynėse triumfuoja turkų komanda. Antrajame kėlinyje pridedamos 9 minutės. „Galatasaray“ gerbejai gali atsipūsti. VAR peržiūra pakeičia teisėjo nuomonę ir baudinys atšaukiamas! „Liverpool“ spaudimas galiausiai duoda vaisių. Į varžovų vartus skiriamas 11 m. baudinys. „Liverpool“ vis daugiau kontroliuoja kamuolį, o „Galatasaray“ žaidėjai renkasi geltonas korteles. Dar viena trauma „Liverpool“ gretose. Aikštę palieka Hugo Ekitike, o Arne Slotas priverstas naudoti paskutinį keitimą. Į aikštę metamas Alexanderis Isakas, kuris nieko nelaukdamas pabando savo laimę. Varžovų vartininkas vėl vietoje. Nemalonus vaizdas „Liverpool“ gretose. Alissonas patiria traumą ir atliekamas priverstinis keitimas vartininkų grandyje. Greitoje atakoje su dviem gynėjas susitvarko V. Osimhenas, bet jo smūgį atremia vartininkas. „Liverpool“ aktyviai pradeda kėlinį ir bandymą atlieka H. Ekitike, bet jį sulaiko vartininkas. Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys! Per pridėtą laiką „Galatasaray“ turėjo progų didinti persvarą, bet jų neišnaudojo ir po 45 minučių jie turi minimalų pranašumą. Pirmajame kėlinyje pridėtos 3 minutės. Rimtas pavojus prie „Galatasaray“ vartų, bet Hugo Ekitike smūgį blokuoja gynėjas. Pamatęs, kad vartininkas paliko vartus V. Osimhenas pabandė perkelti per jį kamuolį, bet Alissonas greitai sureagavo ir neutralizavo pavojų. „Liverpool“ kurį laiką kontroliuoja kamuolį, bet surasti kelių link varžovų vartų jiems nepavyksta. Victoras Osimhenas siunčia vartininką į kitą pusę bei išveda „Galatasaray“ į priekį! Teisėjas švilpia pražangą ir į „Liverpool“ vartus skiriamas 11 m. baudinys! Pirmasis rungtynėse turi padirbėti „Liverpool“ vartininkas Alissonas. Rungtynės startuoja! Startinės sudėtys:
Rungtynių statistika:
Pridėtas laikas situacijos nekeičia. Rungtynėse triumfuoja turkų komanda.
Antrajame kėlinyje pridedamos 9 minutės.
„Galatasaray“ gerbejai gali atsipūsti. VAR peržiūra pakeičia teisėjo nuomonę ir baudinys atšaukiamas!
„Liverpool“ spaudimas galiausiai duoda vaisių. Į varžovų vartus skiriamas 11 m. baudinys.
„Liverpool“ vis daugiau kontroliuoja kamuolį, o „Galatasaray“ žaidėjai renkasi geltonas korteles.
Dar viena trauma „Liverpool“ gretose. Aikštę palieka Hugo Ekitike, o Arne Slotas priverstas naudoti paskutinį keitimą.
Į aikštę metamas Alexanderis Isakas, kuris nieko nelaukdamas pabando savo laimę. Varžovų vartininkas vėl vietoje.
Nemalonus vaizdas „Liverpool“ gretose. Alissonas patiria traumą ir atliekamas priverstinis keitimas vartininkų grandyje.
Greitoje atakoje su dviem gynėjas susitvarko V. Osimhenas, bet jo smūgį atremia vartininkas.
„Liverpool“ aktyviai pradeda kėlinį ir bandymą atlieka H. Ekitike, bet jį sulaiko vartininkas.
Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys!
Per pridėtą laiką „Galatasaray“ turėjo progų didinti persvarą, bet jų neišnaudojo ir po 45 minučių jie turi minimalų pranašumą.
Pirmajame kėlinyje pridėtos 3 minutės.
Rimtas pavojus prie „Galatasaray“ vartų, bet Hugo Ekitike smūgį blokuoja gynėjas.
Pamatęs, kad vartininkas paliko vartus V. Osimhenas pabandė perkelti per jį kamuolį, bet Alissonas greitai sureagavo ir neutralizavo pavojų.
„Liverpool“ kurį laiką kontroliuoja kamuolį, bet surasti kelių link varžovų vartų jiems nepavyksta.
Victoras Osimhenas siunčia vartininką į kitą pusę bei išveda „Galatasaray“ į priekį!
Teisėjas švilpia pražangą ir į „Liverpool“ vartus skiriamas 11 m. baudinys!
Pirmasis rungtynėse turi padirbėti „Liverpool“ vartininkas Alissonas.
Rungtynės startuoja!
Startinės sudėtys:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus antrosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• Čempionų lygą komandos pradėjo skirtingai. „Liverpool“ namuose dramatiškai 3:2 nugalėjo „Atletico“, o „Galatasaray“ 1:5 nepasipriešino „Eintracht“ komandai.
• Čempionų lygoje „Galatasaray“ pastaruoju metu stringa ir laimėjo tik 1 iš 18 rungtynių.
• „Liverpool“ laimėjo 13 iš paskutinių 14 rungtynių Čempionų lygoje.
• Mohamedui Salah trūksta vos dviejų įvarčių, kad taptų pirmuoju afrikiečiu pelniusiu 50 įvarčių šiame turnyre.
• Paskutinės dvi šių komandų rungtynės Čempionų lygoje baigėsi rezultatais 3:2, o laimėdavo namuose žaidžianti komanda. Tiesa, jos vyko prieš 19 metų.
Trenerių komentarai:
„Žaisime prieš puikią komandą, kuri yra geros formos. Jie puikiai pradėjo tiek vietinį, tiek Čempionų lygos turnyrą. Nieko nekeičia faktas, kad praėjusį savaitgalį jie pralaimėjo pirmąsias savo rungtynes sezone. Tokiose rungtynėse namuoes norisi įrodyti, kodėl mes čia esame. Žaidime kaip „Galatasaray“ ir mąstysime kaip „Galatasaray“. Turėsime spausti varžovus ir priversti oponentus mus pajausti“
Okanas Burukas, „Galatasaray“ komandos vyriausiasis treneris
„Žiūrėjau praėjusias jų rungtynes Čempionų lygoje ir turiu pasakyti, jog jiems labai nesisekė. Jei šios komandos dar kartą stotų į kovą, jie tikrai nepraleistų 5 įvarčių. Turkijoje jie laimėjo 7 rungtynes iš 7, praleido vos du įvarčius. Jie žino kaip laimėti, tad turime būti pasiruošę.“
Arne Slotas, „Liverpool“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!