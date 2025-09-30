Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Bratislavoje Vladson ir Šupova žengė į dvejetų ketvirtfinalį, vienetų varžybose lietuvės lauks stipri varžovė

2025-09-30 23:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 23:00

Bratislavoje (Slovakija) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate Laima Vladson su slovake Kali Šupova per 61 minutę 6:1, 6:4 pasiekė pergalę prieš slovakę Soną Depešovą ir čekę Amy Suchą.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

Bratislavoje (Slovakija) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate Laima Vladson su slovake Kali Šupova per 61 minutę 6:1, 6:4 pasiekė pergalę prieš slovakę Soną Depešovą ir čekę Amy Suchą.

0

Mačo pradžioje L. Vladson su K. Šupova spurtavo 4:0. Šeštajame geime S. Depešova su A. Sucha nerealizavo dviejų „break pointų“, o jau kitame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.

Antrajame sete L. Vladson ir K. Šupova nerealizavo pirmų dviejų „break pointų“, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (1:2). Visgi, lietuvė su slovake labai greitai atsitiesė (2:2). Vėliau lygi kova tęsėsi iki dešimtojo geimo, kuriame L. Vladson ir K. Šupova susikūrė „break pointą“ bei nesuklydo.

Lietuvė su porininke pelnė 456 JAV dolerius bei po 16 WTA dvejetų reitingo taškų. Ketvirtfinalyje L. Vladson su K. Šupova bandys nugalėti slovakes – Katariną Kužmovą ir Niną Vargovą.

Prieš tai vienetuose 18-metė L. Vladson (WTA-988, ITF jaunių-13) sėkmingai įveikė kvalifikaciją, o pagrindinio etapo starte žais su vardinį kvietimą gavusia 20-mete čeke Lucie Havličkova (WTA-653). Čekė yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė. Ji 2022 m. triumfavo „Roland Garros“ jaunių vienetų ir dvejetų turnyruose bei „US Open“ jaunių dvejetų turnyre. WTA reitinge čekė 2023 m. buvo pakilusi iki 196-os pozicijos, tačiau pernai patyrė sunkią traumą ir nežaidė beveik 13 mėnesių, o grįžo tik šių metų birželį.

ITF serijos moterų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

