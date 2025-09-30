Gauff ir Benčič apsižodžiavimas – šveicarė kaltino amerikietės komandą provokacijomis

Titulą ginanti amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) tik po pustrečios valandos mūšio 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 nugalėjo Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-16) ir pateko į ketvirtfinalį.
Amerikietė pirmajame sete išbarstė 3 geimų persvarą (1:4, 4:4), nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir paleido B. Benčič į priekį.
C. Gauff „break pointus“ toliau švaistė antrajame sete ir vienu metu buvo atsilikusi 3:4. Visgi, aštuntajame geime C. Gauff galiausiai pavyko laimėti varžovės padavimų seriją. Pratęsime amerikietė du kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, o lemtingą atkarpą sugebėjo laimėti rezultatu 4:0 (3:4, 7:4).
Trečiajame sete fortūna nusisuko nuo B. Benčič. Šveicarė abu „break pointus“ iššvaistė, o C. Gauff realizavo 2 iš 3 savo progų ir susikrovė triuškinantį pranašumą.
B. Benčič mačo metu skundėsi C. Gauff komandos narių elgesiu. Anot šveicarės, C. Gauff komandos nariai triukšmavo, kai ji ruošėsi atlikti padavimus ir taip bandė ją išmušti iš vėžių.
„Aš per sena tokiems psichologiniams žaidimams“, – varžovei sakė B. Benčič.
Belinda to the chair after breaking Coco for 4-3:
"When the point is over, it's no problem, I don't care. But when I'm going to the line ready to serve they don't need to cheer."
Coco then says something to which Belinda says, "No one's talking to you. She's talking to me… https://t.co/ZZJs99siot pic.twitter.com/yBuHo99P7eREKLAMAREKLAMA— Christian's Court (@christianscourt) September 30, 2025
Po mačo C. Gauff teigė, kad B. Benčič jos komandos nariams liepė „užsičiaupti“.
„Žinau, kad ji kažką pasakė maniškiams, bet aš pati to negirdėjau. Jie man sakė, kad Belinda liepė jiems užsičiaupti. Aš paprašiau jos elgtis pagarbiau. Aš su jos komandos nariais elgiuosi pagarbiai ir šiaip mes elgdavomės pagarbiai viena kitos atžvilgiu, todėl tas jos komentaras man nepatiko. Po to apsižodžiavimo kiek susinervinau, kitame geime padariau 3 dvigubas klaidas. Visgi, vėliau man pavyko nusiraminti. Žinoma, kad aš gerbiu Belindą ir man apmaudu, kad tokie dalykai dėjosi mūsų mače“, – teigė C. Gauff.
C. Gauff šia pergale užsitikrino vietą „WTA Finals“ turnyre.
Ketvirtfinalyje C. Gauff susitiks su šiame turnyre daug ką stebinančia Vokietijos atstove Eva Lys (WTA-66).
Kituose dienos mačuose JAV atstovė Amanda Anisimova (WTA-4) 1:6, 6:2, 6:4 įveikė čekę Karoliną Muchovą (WTA-15), o italė Jasmine Paolini (WTA-8) 6:2, 7:5 pranoko kitą čekę Marie Bouzkovą (WTA-52).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
