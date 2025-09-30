Matas Vasiliauskas Heraklione žaisti atsisakė – lietuvis pasitraukė iš ITF teniso turnyro

Lietuvis buvo užsiregistravęs į turnyrą Heraklione (Graikija), neišsibraukė iš dalyvių sąrašo iki burtų traukimo ceremonijos ir turėjo žaisti prieš lenką Dorianą Juszczaką (ATP-2016). Deja, korte M. Vasiliauskas taip ir nepasirodė, o pergalė lenkui buvo įskaityta be kovos.
M. Vasiliauskas, kuris šiuo metu yra 4-oji Lietuvos vyrų raketė (po Viliaus Gaubo, Edo Butvilo ir Ričardo Berankio), praėjusią savaitę atsisakė tęsti ir turnyrą Ispanijoje, kai jo varžovui taip pat buvo įskaityta pergalė be kovos.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!