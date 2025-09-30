Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas Heraklione žaisti atsisakė – lietuvis pasitraukė iš ITF teniso turnyro

2025-09-30 12:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 12:35

Šios savaitės ITF serijos vyrų teniso turnyruose planavo dalyvauti tik vienas lietuvis – 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1314).

Matas Vasiliauskas | Instagram.com nuotr

Šios savaitės ITF serijos vyrų teniso turnyruose planavo dalyvauti tik vienas lietuvis – 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1314).

Lietuvis buvo užsiregistravęs į turnyrą Heraklione (Graikija), neišsibraukė iš dalyvių sąrašo iki burtų traukimo ceremonijos ir turėjo žaisti prieš lenką Dorianą Juszczaką (ATP-2016). Deja, korte M. Vasiliauskas taip ir nepasirodė, o pergalė lenkui buvo įskaityta be kovos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Vasiliauskas, kuris šiuo metu yra 4-oji Lietuvos vyrų raketė (po Viliaus Gaubo, Edo Butvilo ir Ričardo Berankio), praėjusią savaitę atsisakė tęsti ir turnyrą Ispanijoje, kai jo varžovui taip pat buvo įskaityta pergalė be kovos.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

