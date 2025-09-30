Juodkalnijoje – „Anadolu Efes“ pergalė ir L.Walkerio trauma

Rungtynės vyko Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje, nes dėl saugumo sumetimų Turkijos klubai su Izraelio ekipomis žaidžia neutraliose teritorijose.
„Anadolu Efes“ geriau pradėjo mačą – sužaidus 4 minutes pirmavo 16:9. Vis dėlto „Maccabi“ atsakė atkarpa 8:2 ir priartėjo – 17:18. Kėlinys pasibaigė turkams esant priekyje 21:19. Antrajame ketvirtyje svečiai startavo 7 taškais be atsako – 26:21. 15-ąją minutę Izraelio klubo pranašumas pasiekė 8 taškus – 31:23. Iki pirmos susitikimo dalies pabaigos „Anadolu Efes“ pavyko deficitą sumažinti – 40:44.
A DPOY hitting shots like this? We are used to that. pic.twitter.com/xmpgz6ryBx— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025
Po didžiosios pertraukos toliau kova vyko taškas į tašką. „Anadolu Efes“ greitai išlygino rezultatą ir ėmė pirmauti, bet niekur toli neatitrūko ir tik Jordano Loydo tritaškis suteikė minimalų pranašumą sužaidus tris ketvirčius – 60:59.
Ketvirtajame kėlinyje sužaidus 3,5 minutės „Anadolu Efes“ truktelėjo į priekį – 75:67. Čia pat „Maccabi“ spurtavo 9:0 ir vėl pirmavo – 76:75. Rolandas Šmitas pelnė 5 taškus iš eilės ir vėl šeimininkai buvo priekyje – 80:76. Maža to, traumą gavo Lonnie Walkeris – po netaiklaus metimo jis bėgdamas užmynė ant vyr. trenerio Igorio Kokoškovo kojos ir aikštelę paliko tik padedamas komandos draugų. „Anadolu Efes“ pridėjo dar 5 taškus (85:76) ir per likusias 1,5 minutes svečiai nebeatsitiesė.
L.Walkeris per 14 minučių įmetė 3 taškus (1/6 tritaškiai) ir surinko 3 naudingumo balus.
„Anadolu Efes“: Rolandas Šmitas ir Jordanas Loydas (4/8 tritaškiai) po 16, Shane‘as Larkinas 14 (0/4 tritaškiai), Nickas Weileris-Babbas (19 naud. bal.) ir Ercanas Osmani po 12, Isaia Cordinier 7 (0/4 tritaškiai).
„Maccabi“: Romanas Sorkinas ir Jaylenas Hoardas (9 atk. kam., 22 naud. bal.) po 15, Oshae Brissettas 9 (7 atk. kam.), Jeffrey Dowtinas 8 (5 rez. perd.), Jimmy Clarkas 7.
