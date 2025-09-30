Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris po permainingo mūšio Pekine žengė į finalą, per klaidą įspėtas Medvedevas pasitraukė anksčiau laiko

2025-09-30 22:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 22:15

Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ vyrų teniso turnyre pavargti teko italui Jannikui Sinneriui (ATP-2). Turnyro favoritas pusfinalyje tik po 2 valandų 20 minučių kovos 6:3, 4:6, 6:2 įveikė australą Alexą de Minaurą (ATP-8). Tai buvo 11-a italo pergalė prieš australą iš tiek pat galimų.

Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.

J. Sinneris pirmajame sete atitrūko po „sausai“ laimėtos varžovo padavimų serijos (4:2). A. de Minauras vėliau turėjo du „break pointus“, bet jų nerealizavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete tenisininkai ilgą laiką švaistė „break pointus“: italas nerealizavo 4 savo progų, australas – net 6. Kai jau atrodė, kad reikės pratęsimo, J. Sinneris dešimtajame geime savo padavimų metu pralaimėjo 3 taškus paeiliui, o A. de Minauras realizavo „set pointą“.

Lūžis trečiajame sete įvyko pačioje jo pradžioje. J. Sinneris laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, A. de Minauras nerealizavo 3 „break pointų“ ir skirtumas tapo triuškinantis (4:0). Vėliau australas intrigos neatgaivino.

J. Sinneris ATP turo turnyruose laimėjo jau 13-ą pusfinalį iš eilės. Tai – ilgiausia tokia serija amžiaus grupėje iki 25 metų nuo pat 2006 m., kai tuo pasižymėjo Rogeris Federeris.

Finale J. Sinnerio lauks JAV talentas Learneris Tienas (ATP-52), 5:7, 7:5, 4:0 įveikęs mačo nebaigusį Daniilą Medvedevą. Neutralų atletą šiame mače kankino mėšlungis ir jis galiausiai nusprendė trauktis iš turnyro.

D. Medvedevas dėl mėšlungio vos galėjo pajudėti, o bokštelio teisėjui Adeliui Nourui pasirodė, kad rusas neva nesistengia žaisti ir skyrė jam už tai įspėjimą. Įprastai po tokių įspėjimų seka ir piniginės baudos, tačiau ATP patvirtino, kad D. Medvedevo nebaus, nes A. Nouras jam tokį įspėjimą skyrė per klaidą, nesuprasdamas, kad tenisininkas negalėjo pajudėti dėl sveikatos problemų, o ne dėl nenoro žaisti.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija. Finalas bus tiesiogiai transliuojamas trečiadienį nuo 9 val. Lietuvos laiku.

