Kyliano Mbappe trys įvarčiai atnešė triuškinamą Madrido „Real“ pergalę UEFA Čempionų lygoje

Antrajame ture Ispanijos sostinės atstovai net 5:0 sutriuškino „Almaty“ komandą iš Kazachstano.
Ryškią persvarą rungtynėse turėję „Real“ atstovai pirmajame kėlinyje įsiveržė į priekį po Kyliano Mbappe realizuoto vienuolikos metrų baudinio.
Po pertraukos prancūzas pelnė dar du įvarčius ir savo sąskaitoje turėjo „hat-tricką“. Iš pradžių jis po vartininko tolimo kamuolio išmušimo laimėjo lenktynes su gynėju ir perkėlęs vartininką dvigubino persvarą, o vėliau po neišnaudotos puikios progos K. Mbappe atsitiesė smūgiu iš baudos aikštelės prieigų.
Rungtynių pabaigoje „Real“ pasižymėjo dar du kartus, o tai padarė po keitimo aikštėje pasirodę žmonės. Greitoje atakoje krisdamas kamuolį į vartus galva pasiuntė Eduardo Camavinga, o dvikovą užbaigė jau per pridėtą laiką pelnytas Brahimo Diazo įvartis.
Po dviejų turų „Real“ savo sąskaitoje turi 6 taškus.
