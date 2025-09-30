Kalendorius
Kyliano Mbappe trys įvarčiai atnešė triuškinamą Madrido „Real“ pergalę UEFA Čempionų lygoje

2025-09-30 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 21:53

Madrido „Real" komanda šventė įspūdingą pergalę UEFA Čempionų lygoje.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ komanda šventė įspūdingą pergalę UEFA Čempionų lygoje.

0

Antrajame ture Ispanijos sostinės atstovai net 5:0 sutriuškino „Almaty“ komandą iš Kazachstano.

Ryškią persvarą rungtynėse turėję „Real“ atstovai pirmajame kėlinyje įsiveržė į priekį po Kyliano Mbappe realizuoto vienuolikos metrų baudinio.

Po pertraukos prancūzas pelnė dar du įvarčius ir savo sąskaitoje turėjo „hat-tricką“. Iš pradžių jis po vartininko tolimo kamuolio išmušimo laimėjo lenktynes su gynėju ir perkėlęs vartininką dvigubino persvarą, o vėliau po neišnaudotos puikios progos K. Mbappe atsitiesė smūgiu iš baudos aikštelės prieigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių pabaigoje „Real“ pasižymėjo dar du kartus, o tai padarė po keitimo aikštėje pasirodę žmonės. Greitoje atakoje krisdamas kamuolį į vartus galva pasiuntė Eduardo Camavinga, o dvikovą užbaigė jau per pridėtą laiką pelnytas Brahimo Diazo įvartis.

Po dviejų turų „Real“ savo sąskaitoje turi 6 taškus.

