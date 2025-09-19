Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Erlingas Haalandas tapo greičiausiai 50 įvarčių Čempionų lygoje pelniusiu futbolininku

2025-09-19 13:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 13:17

Erlingas Haalandas perrašė Čempionų lygos rekordų knygas – tapo greičiausiai 50 įvarčių pelniusiu futbolininku.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

Erlingas Haalandas perrašė Čempionų lygos rekordų knygas – tapo greičiausiai 50 įvarčių pelniusiu futbolininku.

0

Puolėjui iš Norvegijos prireikė tik 49 rungtynių, kad pasiektų 50 įvarčių ribą. Iki tol greičiausiai 50-ąją Čempionų lygos ribą buvo pasiekęs Ruudas van Nistelrooy, kuriam prireikė 62 rungtynių. E. Haalandas šį pasiekimą pagerino net 13 rungtynių skirtumu ir tapo greičiausiai šią atžymą pasiekusiu futbolininku istorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Statistikos apžvalgininkai žavėjosi norvego universalumu: iš 50 įvarčių didžioji dalis pelnyta kairiąja koja, tačiau nemažai įvarčių pelnyta ir dešine koja bei galva. E. Haalandas sėkmingai debiutavo šio turnyro atrankoje dar su „Salzburg“, vėliau mušė įvarčius „Borussia Dortmund“ ir „Manchester City“ klubuose.

Savo 50-ąjį įvartį jis pelnė rungtynėse prieš „Napoli“, kai jam buvo vos 25-eri. Tuo pačiu jis tapo antru jauniausiu žaidėju, pasiekusiu šią ribą, nusileisdamas tik Kylianui Mbappe.

Skirtingai nei Lionelis Messi (66 rungtynės) ar Cristiano Ronaldo (91 rungtynės), E. Haalandui užteko mažiau nei 50 dvikovų, o toks tempas kelia klausimą: ar greta naujų rekordų norvegas sugebės perkopti ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąrašo lyderius ateityje.

