TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Maresca mano, kad „Bayern“ gynėjas turėjo būti pašalintas iš aikštės rungtynėse su „Chelsea“

2025-09-18 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 11:36

Londono „Chelsea“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse svečiuose 1:3 nusileido Miuncheno „Bayern“ futbolininkams. Anglijos klubo vyriausiasis treneris Enzo Maresca po šio susitikimo buvo įsitikinęs, kad Jonathanas Tah pirmajame kėlinyje išvengė aiškios raudonos kortelės.

Enzo Maresca | Scanpix nuotr.

Enzo Maresca | Scanpix nuotr.

„Man tai buvo aiški raudona kortelė. Kai nėra ketinimo siekti kamuolio, o tik įspirti žaidėjui, kodėl nėra skiriama raudona kortelė? Teisėjas pasakė, kad tai nepakankamai agresyvu. Ar jiems reikia matyti kraują, kad galėtų parodyti raudoną kortelę? Manau, kad tai buvo ketinimas sužeisti, dėl to nėra jokių abejonių“, – tikino strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Tah už neleistiną veiksmą prieš Joao Pedro buvo nubaustas geltona kortele. Teisėjas taip pat geltona kortele nubaudė ir protestavusį E. Maresca.

Tuo tarpu Miuncheno „Bayern“ treneris Vincentas Kompany šį epizodą vertino kitaip.

„Norėjau, kad pražanga būtų skirta į kitą pusę. Manau, kad jį pagriebė už marškinėlių, o jis tokiu būdu bandė išsilaisvinti. Todėl kaip gynėjas jis bandė juo atsikratyti. Nenoriu per daug apie tai kalbėti, tačiau, mano nuomone, tai nebuvo toks didelis įvykis“, – teigė strategas.

