Maresca mano, kad „Bayern“ gynėjas turėjo būti pašalintas iš aikštės rungtynėse su „Chelsea“

„Man tai buvo aiški raudona kortelė. Kai nėra ketinimo siekti kamuolio, o tik įspirti žaidėjui, kodėl nėra skiriama raudona kortelė? Teisėjas pasakė, kad tai nepakankamai agresyvu. Ar jiems reikia matyti kraują, kad galėtų parodyti raudoną kortelę? Manau, kad tai buvo ketinimas sužeisti, dėl to nėra jokių abejonių“, – tikino strategas.
J. Tah už neleistiną veiksmą prieš Joao Pedro buvo nubaustas geltona kortele. Teisėjas taip pat geltona kortele nubaudė ir protestavusį E. Maresca.
Tuo tarpu Miuncheno „Bayern“ treneris Vincentas Kompany šį epizodą vertino kitaip.
„Norėjau, kad pražanga būtų skirta į kitą pusę. Manau, kad jį pagriebė už marškinėlių, o jis tokiu būdu bandė išsilaisvinti. Todėl kaip gynėjas jis bandė juo atsikratyti. Nenoriu per daug apie tai kalbėti, tačiau, mano nuomone, tai nebuvo toks didelis įvykis“, – teigė strategas.
Liverpool 3-2 Atletico— Lilian Chan (@bestgug) September 17, 2025
Atletico boss Diego Simeone has been shown a RED card after he was getting into an argument with Liverpool fan
Bayern 3-2 Chelsea
CHELSEA fans were left fuming after Jonathan Tah's "WWE showdown" clashed with Joao Pedro. pic.twitter.com/9lBVAELxTb
TREMENDA PIÑA EN LA BOCA DEL ESTÓMAGO LE PUSO TAH A JOÃO PEDRO— La Perla (@Perla_Londres) September 17, 2025
El VAR?? pic.twitter.com/IOC4UQsmWd
He tenido que hacer yo el vídeo porque la realización del Bayern v Chelsea es una mierda. Jonathan Tah le mete un puñetazo a Joao Pedro y no se enteró ni dios... pic.twitter.com/XsgVO4NJG3— Rubén Veira (@rubenkp7) September 17, 2025
