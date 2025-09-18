Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Slotas po pergalės prieš „Atletico“ gyrė Isako fizinę formą

2025-09-18 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 11:02

„Liverpool“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse po dramatiškos kovos 3:2 įveikė Madrido „Atletico“ futbolininkus. „Raudonųjų“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po šio susitikimo pripažino, kad jį nustebino debiutavusio Alexanderio Isako fizinė forma.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

0

„Per tas 60 minučių, kurias jis žaidė, man atrodė, kad jis yra gana geros formos. Nebuvo taip, kad po 10 minučių jis jau būtų labai pavargęs. Jis galėtų žaisti gana gerai tokiame lygyje po vienos ar dviejų savaičių treniruočių su komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis moka žaisti futbolą, malonu jį stebėti, manęs tai nestebina. Visgi jis buvo geresnės formos nei tikėjausi. Visgi fanai negali kelti per didelių lūkesčių. Žaidžiame tris kartus per savaitę ir jam tai vis dar yra šiek tiek per daug. Turime du puikius devintus numerius ir abu juos naudosime“, – teigė strategas.

Švedas šias rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje ir iš viso žaidė 58 minutes, jį pakeitė Hugo Ekitike.

