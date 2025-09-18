Slotas po pergalės prieš „Atletico“ gyrė Isako fizinę formą

„Per tas 60 minučių, kurias jis žaidė, man atrodė, kad jis yra gana geros formos. Nebuvo taip, kad po 10 minučių jis jau būtų labai pavargęs. Jis galėtų žaisti gana gerai tokiame lygyje po vienos ar dviejų savaičių treniruočių su komanda.
Jis moka žaisti futbolą, malonu jį stebėti, manęs tai nestebina. Visgi jis buvo geresnės formos nei tikėjausi. Visgi fanai negali kelti per didelių lūkesčių. Žaidžiame tris kartus per savaitę ir jam tai vis dar yra šiek tiek per daug. Turime du puikius devintus numerius ir abu juos naudosime“, – teigė strategas.
Švedas šias rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje ir iš viso žaidė 58 minutes, jį pakeitė Hugo Ekitike.
