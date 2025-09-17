Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Yamalis dėl traumos nežais Čempionų lygos rungtynėse su „Newcastle Utd“

2025-09-17 17:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 17:56

„Barcelona“ ketvirtadienį vyksiančiose UEFA Čempionų lygos etapo pirmose rungtynėse su „Newcastle United“ bus priversta verstis be Lamine‘o Yamalio pagalbos.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

„Barcelona" ketvirtadienį vyksiančiose UEFA Čempionų lygos etapo pirmose rungtynėse su „Newcastle United" bus priversta verstis be Lamine'o Yamalio pagalbos.

0

Jaunasis katalonų ekipos talentas nesugebėjo atsigauti po kirkšnies patirtos traumos. 18-metis futbolininkas nebuvo įtrauktas į „Barcelonos“ komandos sudėtį šiam susitikimui.

Saugas Gavi ir kairiojo krašto gynėjas Alejandro Balde taip pat negalės žaisti dėl patirtų traumų, tačiau į rikiuotę sugrįžo Frenkie de Jongas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog L. Yamalis aip pat nežaidė sekmadienį įvykusiose Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su „Valencia“. Pastarasis nesitreniruoja nuo tada, kai sugrįžo į komandą po pasibaigusios tarptautinės rinktinių pertraukos, tačiau antradienį buvo treniruočių bazėje, kur atliko individualias užduotis.

„Barcelonos“ vyriausiasis treneris Hansi Flickas kiek anksčiau sukritikavo Ispanijos rinktinės elgesį ir paragino labiau rūpintis savo jaunaisiais talentais. Strategas atskleidė, kad dėl šios problemos L. Yamalis negalėjo treniruotis su nacionaline komanda, tačiau žaidė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse su Bulgarija ir Turkija gavęs skausmą malšinančių vaistų.

