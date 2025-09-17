„Liverpool“ dramatiškai palaužė Madrido „Atletico“: vėlyvas įvartis užtikrino pergalę Čempionų lygoje

Arne Sloto auklėtiniai dar kartą vėlyvu įvarčiu iškovojo pergalę ir tris taškus. Šį kartą per pridėtą laiką jie 3:2 palaužė Madrido „Atletico“.
„Liverpool“ klubas fantastiškai pradėjo šį susitikimą ir jau 6-ąją minutę turėjo dviejų įvarčių pranašumą. Viską pradėjo Mohamedo Salah baudos smūgis, kurio metu koją kyštelėjęs Andrew Robertsonas nepaliko šansų oponentų vartininkui.
Netrukus įvartį pelnė ir pats M. Salah. „Liverpool“ puolimo lyderis net ir būdamas tarp trijų varžovų susistabdė kamuolį bei surado būdą atlikti smūgį į tolimąjį vartų kampą.
Vėliau šeimininkai turėjo progų ir trečiajam savo įvarčiui, bet jų nerealizavo, o „Atletico“ už tai juos nubaudė. Jau per pridėtą laiką baudos aikštelėje kamuolį gavęs Marcosas Llorente pirštų galais atliko smūgį į „Liverpool“ vartus.
Po pertraukos „Liverpool“ ir vėl turėjo geresnes galimybes, o M. Salah buvo arti tikslo, kai pataikė į virpstą. Visgi, savo progų turėjo ir „Atletico“.
Galiausiai sėkmė šypsojosi „Atletico“. M. Llorente atliko smūgį neleisdamas kamuoliui nusileisti ant žemės, o po palankaus rikošeto šis įskriejo į oponentų vartus.
Įdomu, jog M. Llorente jau antrą kartą savo karjeroje „Anfield“ stadione pelno „dublį“. Iš viso jis „Liverpool“ tvirtovėje pelnė savo 4 iš 7 karjeros įvarčių Čempionų lygoje.
Jau per pridėtą laiką „Liverpool“ eilinį kartą šiame sezone pelnė vėlyvą pergalingą įvartį. Virgilas van Dijkas laimėjo kovą antrajame aukšte ir po kampinio galva nuginklavo oponentų vartininką.
Po įvarčio į konfliktą su gerbėjais įsivėlė „Atletico“ vyriausias treneris Diego Simeone, kuris buvo išvarytas iš aikštės.
Rungtynių pabaigoje idealios progos neišnaudojo Hugo Ekitike, kuris iš arti nieko netrukdomas nepataikė į vartų plotą.
Rungtynių statistika:
Rungtynės baigėsi. „Liverpool“ vėl išplėšė pergalę.
Hugo Ekitike turėjo auksinę progą įvarčiui, bet iš arti laisvas šauna virš vartų.
Dėl konflikto su gerbėjais iš aikštės išvaromas „Atletico“ treneris Diego Simeone.
„Liverpool“ dar kartą šiame sezone pelno įvartį prieš pat rungtynių finišą. Po kampinio Virgilas van Dijkas laimi kovą su varžovu ir galva siunčia kamuolį į vartų tinklą!
Pridedamos keturios minutės
Pavojingas smūgis po kampinio, bet „Liverpool“ pritrūksta tikslumo.
M. Llorente ir toliau žiba „Anfield“ stadione. Nestabdydamas vienu prisilietimu „Atletico“ saugas šauna link vartų ir kamuolys po rikošeto skrieja į šeimininkų vartus.
M. Salah pavojingai suka kamuolį link „Atletico“ vartų, bet jo komandos draugams taip ir nepavyko atlikti smūgio.
Hugo Ekitike smūgis kaire koja nėra tikslus.
Puiki „Liverpool“ greita ataka, kuri baigėsi M. Salah smūgiu. „Liverpool“ fanų nelaimei, puolėjas pataiko į vartų virpstą.
Aktyvesni „Liverpool“ žaidėjai, bet smūgių kurį laiką nepavyksta atlikti nė vienai komandai.
Giacomo Raspadori smūgiuoja iš aštraus kampo ir į žaidimą priverstas įsijungti Alissonas.
Startuoja antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika:
Pirmasis kėlinys baigtas!
Bene pirmoji „Atletico“ proga baigėsi įvarčiu. Baudos aikštelėje kamuolį gavęs Marcosas Llorente pirštų galais pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
Pirmajame kėlinyje pridedamos keturios minutės.
Puiki proga „Liverpool“ pelnyti 3 įvartį. Visgi, kamuolys buvo kiek nepatogus Jeremie Frimpongui ir šis nepataiko į kamuolį ir nepasiunčia jo į tuščius vartus.
Šį kartą A. Isakas jau smūgiuoja į vartų plotą, bet jo smūgį atremia vartininkas.
Pirmasis Alexanderio Isako bandymas, kuris srieja šalia vartų.
Po Clemano Lenglet sužaidimo „Atletico“ baudos aikštelėje teisėjas skiria 11 m. baudinį. Visgi, teisėjas greitai keičia savo nuomonę po peržiūros, kadangi kamuolys rankos nelietė.
Pavojingoje situacijoje „Liverpool“ perima kamuolį ir viskas pasibaigia dar vienu M. Salah smūgiu. Šį kartą su egiptiečio bandymu susitvarko Janas Oblakas.
Vos nekrenta dar vienas įvartis į „Atletico“ vartus. M. Salah suko kamuolį link tolimojo virpsto, bet nepavyksta pataikyti į vartų plotą.
Nors abi komandos panašiai laiko kontroliuoja kamuolį, „Atletico“ tik dabar pabando atlikti pirmąjį savo smūgį.
Įspūdingas „Liverpool“ startas! Šį kartą pasižymi pats M. Salah. Laimėjęs kovą su trimis gynėjas jis susistabdė kamuolį baudos aikštelėje bei pasiuntė kamuolį į vartus.
Krenta ankstyvas įvartis. Standartinėje situacijoje Mohamedas Salah atlieka smūgį į vartus, o kamuolys po rikošeto skrieja į vartus!
Rungtynės prasidėjo!
Startinės sudėtys:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus pirmosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Abu klubai skirtingai pradėjo vietinius čempionatus. „Liverpool“ laimėjo visas 4 akistatas, o „Atletico“ turėjo prasčiausią sezono startą nuo Diego Simeone darbo pradžios ir pirmąją pergalę iškovojo tik 4 ture.
• „Atletico“ šiose rungtynėse versis be Juliano Alvarezo, Johny Cordoso, o Robinas Le Normandas ir Davidas Hancko praleidę kelias treniruotes turėtų padėti ekipai.
• „Liverpool“ laimėjo paskutinius 14 Čempionų lygos grupių etapo susitikimų namie.
• „Atletico“ per paskutinius 15 iš 16 Čempionų lygos susitikimų grupių etape pelnė bent vieną įvartį.
• Šių komandų tarpusavio istorijoje - lygybė. Abi laimėjo po tris rungtynes ir dukart dvikovos baigėsi lygiosiomis.
Trenerių komentarai:
„Tai bus sunkios rungtynės prieš vieną geriausių komandų „La Liga“ pirmenybėse. Tiek daug metų Diego Simeone auklėtiniai meta iššūkį dėl titulo, o dukart jį ir laimėjo lygoje, kurioje tenka kautis ir su „Real“ ir su „Barcelona“. Tai yra komanda, prieš kurią sunku žaisti dėl jų mentaliteto, komandinio pasirodymo bei individualios kokybės.“
Arne Slotas, „Liverpool“ komandos vyriausiasis treneris
„Žaisime prieš komandą, kuri labai gerai keičia pozicijas ir rengia žaibiškas kontratakas. Jiems nereikia daug perdavimų tam, kad patektų į baudos aikštelę, o tai parodo kokios kokybės yra jų žaidėjai. Jų treneris turėjo neįtikėtiną sezoną, tad laukiame sunkių rungtynių prieš kietą oponentą. Tačiau turime savo ginklų, kuriais galime juos nubausti.“
Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
