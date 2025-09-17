Serbas gali papildyti „Jonavą“

28 metų 206 cm ūgio centras profesionaliai žaidžia nuo 2023-ųjų, kai baigė studijas Šiaurės Dakotos ir Ajovos universitetuose. Jis atstovavo Čačako „Borac“ ir Novi Sado „Vojvodina“ ekipoms.
Pastarojoje, Adrijos antrojoje lygoje, aukštaūgis per 24 minutes metė 11,5 taško, atkovojo 7,3 kamuolio, rinko 16,1 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!