  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Serbas gali papildyti „Jonavą“

2025-09-17 17:10 / šaltinis: krepsinis.net
„Jonavos“ komanda dairosi papildymo priekinėje linijoje ir gali pasirašyti sutartį su serbu Filipu Rebrača.

F.Rebrača gali atvykti į LKL

0

28 metų 206 cm ūgio centras profesionaliai žaidžia nuo 2023-ųjų, kai baigė studijas Šiaurės Dakotos ir Ajovos universitetuose. Jis atstovavo Čačako „Borac“ ir Novi Sado „Vojvodina“ ekipoms.

Pastarojoje, Adrijos antrojoje lygoje, aukštaūgis per 24 minutes metė 11,5 taško, atkovojo 7,3 kamuolio, rinko 16,1 naudingumo balo.

