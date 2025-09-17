Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Lautaro Martinezas apie skaudų Čempionų lygos finalo pralaimėjimą: „Penkias dienas lydėjo tyla ir liūdesys“

2025-09-17 16:36 / šaltinis: Sportas.lt
Lautaro Martinezas pripažino, jog skaudi nesėkmė Čempionų lygos finale buvo jį visiškai palaužusi.

Lautaro Martinezas | Scanpix nuotr.

0

„Penkias dienas po finalo nieko nekalbėjau. Norėjau susisiekti su draugais, bet niekas neišėjo – negalėjau ištarti nė žodžio. Buvo lyg užstrigęs, apimtas liūdesio ir bejėgystės,“ – atviravo argentinietis interviu su „France Football“.

„Inter“ kapitono L. Martinezo žodžiais, paskutiniai treji metai klubui buvo istoriniai.

„Du kartus per trejus metus pasiekėme Čempionų lygos finalą, tačiau vis pritrūkdavo kažko, kad pasiektume svarbiausią tikslą – laimėti Čempionų lygą.“

Antrojo finalo pralaimėjimas prieš PSG 0:5 tapo tikra emocine griūtim. Komandai nesisekė net paprasti veiksmai aikštėje, o visa žaidimo strategija liko nepanaudota net per treniruotes gerai išdirbtus elementus.

L. Martinezas pripažino, kad komanda į rungtynes žengė švytėdama pasitikėjimu, ramiai ruošėsi lemiamai savaitei.

„Galima sakyti, kad mus ištiko bejėgystės jausmas. Treniruotėse nuolat kartojome taktinius uždavinius, bet aikštėje nieko nepavyko įgyvendinti.“

Argentinietis neslėpė, jog po finalo emociškai buvo labai sunku.

„Tokios nesėkmės griauna iš vidaus. Norisi pakalbėti, išlieti susikaupusias emocijas, bet kartais nebūna tam žodžių... Tik tuščia tyla, penkių dienų pauzė. Keli milimetrai, keli pasirinkimai lemia – suomi vieną kartą laimi viską, kitą – pritrūksta to neapčiuopiamo elemento.“

Pasak L. Martinezo, ši patirtis padarė „Inter“ dar stipresne ir jie sugrįš kovoti dėl Čempionų lygos trofėjaus

