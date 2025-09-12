Anglijoje ir Italijoje – futbolo milžinų kautynės

„Torino“ klubas su Gvidu Gineičiu išbandys jėga su „Roma“. Italijos čempionas „Napoli“ varžysis su Florencijos „Fiorentina“. Ispanijos čempionato lyderis Madrido „Real“ galynėsis su San Sebastiano „Real Sociedad“. Europos stadionuose bus gausu ir daugiau intriguojančių mačų, kuriuos transliuos „Go3“ televizija.
Mančesterio derbis nepalieka abejingų futbolo gerbėjų visame pasaulyje. Nesvarbu, kurią vietą užima komandos, jų dvikovos dažniausiai vyksta labai įnirtingai. Ir „United“, ir „City“ prastai pradėjo Anglijos „Premier“ lygos sezoną. „City“ per trejas rungtynes sukrapštė vos tris taškus ir užima tik 13-ąją vietą. „United“ futbolininkai turi vienu tašku daugiau. Jie rikiuojasi devinti.
„Premier“ lygoje Mančesterio klubai tarpusavyje grūmėsi 56 kartus. 26 pergales šventė „raudonieji velniai“, 20 – „miestiečiai“, o 10 mačų baigėsi taikiai. Praėjusiame čempionate „United“ netikėtai 2:1 laimėjo svečiuose, o namie sužaidė 1:1. 2024-2025 m. pirmenybėse „City“ užėmė trečiąją vietą, o „United“ – tik 15-ąją.
Italijos „Serie A“ lygoje savaitgalį dėmesio centre – „Juventus“ ir „Inter“ akistata. „Juventus“ laimėjo abejas pirmąsias rungtynes ir yra čempionato lyderis. „Inter“ turi tris taškus ir žengia šeštas. Praėjusį sezoną Milano komanda buvo antra, o Turino – ketvirta.
Lietuvos rinktinės saugas G. Gineitis žaidė pirmus du mačus. Juose „Torino“ ekipa surinko tik tašką ir turnyro lentelėje užima priešpaskutinę, 19-ąją poziciją. „Roma“ dar neprarado nė vieno taško ir rikiuojasi lyderių grupėje.
Ispanijos „La Liga“ čempionate Madrido „Real“ per tris turus nepatyrė jokių nuostolių ir turi devynis taškus. Pagrindinė varžovė „Barcelona“ sukaupė septynis taškus. „Real Sociedad“ sezono pradžioje buksuoja – turi vos du taškus.
Įdomiausių savaitgalio rungtynių transliacijų tvarkaraštis per „Go3“
Rugsėjo 13 d.
17.05 val. „Real Sociedad“ – „Real“,
18.50 val. „Juventus“ – „Inter“,
21.35 val. „Fiorentina“ – „Napoli“.
Rugsėjo 14 d.
13.20 val. „Roma“ – „Torino“,
18.20 val. „Manchester City“ – „Manchester United“.
