D.Krestininas žais Rygoje

31 metų 202 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną atstovavo Prievidzos „Prievidza“ klubui Slovakijoje ir Traiskircheno „Arkadia Lions“ komandai Austrijoje.
D.Krestininas Slovakijos pirmenybėse per 20 minučių įmesdavo 7,7 taško, atkovodavo 3,9 kamuolio, atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 7,6 naudingumo balo. FIBA Europos taurėje lietuvis fiksavo 6 taškų, 6,5 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 8,6 naudingumo balų per 25 minutes vidurkius.
Vėliau Austrijoje jis per 25 minutes metė 6,9 taško, atkovojo 6,6 kamuolio ir rinko 6,1 naudingumo balo.
