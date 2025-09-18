UEFA nagrinėja incidentą dėl „Atletico“ trenerio spjūvio į „Liverpool“ aistruolį Čempionų lygos rungtynių metu

Incidentas įvyko po „Liverpool“ pergalingo įvarčio 3:2 pasibaigusiose rungtynėse, kuomet Virgilas van Dijkas pelnė lemiamą įvartį ir kilo chaosas prie svečių suolo. Socialiniuose tinkluose paplito vaizdo įrašas, kuriame aiškiai matoma, kaip vienas iš „Atletico“ trenerių spjauna į namų sirgalius – UEFA taisyklėse tokia veika laikoma labai rimtu pažeidimu ir paprastai užtraukia griežtas bausmes. Negana to, į gerbėjus jis bandė mesti ir iš vandens butelio.
ESPN šaltinių duomenimis, UEFA Etikos ir drausmės komitetas jau surinko įrodymus, o sprendimą dėl bausmės žadama priimti artimiausiomis dienomis. Spjaudymas futbolo stadionuose priskiriamas prie griežčiausiai draudžiamų veiksmų – žaidėjams tai dažnai reiškia diskvalifikaciją nuo 2 iki 4 rungtynių, tačiau darbuotojams sankcijos gali būti dar griežtesnės.
„Liverpool“ klubas viešai paragino UEFA imtis ryžtingų veiksmų, o „Atletico“ neišplatino detalaus komentaro, bet patvirtino, kad tyrime bendradarbiauja. Incidento metu stadione dirbę stebėtojai bent du kartus stabdė „Atletico“ trenerių štabo narius ir stebėtojus, kuriems teko tramdyti emocijų protrūkius. Anot šaltinių, sprendimas gali būti priimtas iki kito „Atletico“ Čempionų lygos mačo, o diskvalifikacija ir piniginės baudos – viena iš realiausių bausmių scenarijų. UEFA vadovybė pabrėžia nulinę toleranciją tokiam elgesiui, siekdama išlaikyti stadionų kultūrą ir saugumą sirgaliams.
