Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai pasaulio rankų lenkimo čempionate Bulgarijoje iškovojo tris medalius

2025-10-01 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 13:06

Bulgarijoje vykusiame 46-ajame pasaulio rankų lenkimo čempionate Lietuvos sportininkai pasirodė sėkmingai – veteranų grupėje iškovojo tris medalius. Iš viso turnyre varžėsi daugiau kaip 1700 atletų iš 60 valstybių.

Lietuvos rankų lenkimo federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Bulgarijoje vykusiame 46-ajame pasaulio rankų lenkimo čempionate Lietuvos sportininkai pasirodė sėkmingai – veteranų grupėje iškovojo tris medalius. Iš viso turnyre varžėsi daugiau kaip 1700 atletų iš 60 valstybių.

REKLAMA
0

Du bronzos medalius Lietuvai padovanojo Janūrijus Musvicas (50+ amžiaus grupė, svorio kategorija +100 kg). Jis trečiąją vietą užėmė tiek kairės, tiek dešinės rankos varžybose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Romutis Pališkis (60+, iki 80 kg) pasipuošė sidabro medaliu kovodamas kaire ranka, o dešinės rankos varžybose liko penktas.

REKLAMA
REKLAMA

Kiti lietuvių rezultatai

Vydas Mikelionis (70+) dukart užėmė šeštąją vietą.

Žygimantas Berzinis (iki 100 kg) buvo laikomas vienu favoritų, tačiau jau antroje kovoje kaire ranka patyrė traumą ir turėjo pasitraukti.

REKLAMA

Irmantas Gailius (iki 100 kg) dešine ranka užėmė 6-ąją, kaire – 14-ąją vietą.

Mindaugas Dumbra (iki 70 kg) dešine ranka liko 10-as.

Jaunimo (iki 23 metų, per 110 kg) grupėje Liutauras Kazlauskas dešine ranka iškovojo 6-ąją vietą.

Adamas Abdelgavadas (iki 15 metų, per 70 kg) abiejose rungtyse užėmė 9-ąją vietą.

Arijaus Metrikio (iki 15 metų, iki 70 kg) galutinė pozicija dar bus patikslinta dėl techninių kliūčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų