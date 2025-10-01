Lietuviai pasaulio rankų lenkimo čempionate Bulgarijoje iškovojo tris medalius

Du bronzos medalius Lietuvai padovanojo Janūrijus Musvicas (50+ amžiaus grupė, svorio kategorija +100 kg). Jis trečiąją vietą užėmė tiek kairės, tiek dešinės rankos varžybose.
Romutis Pališkis (60+, iki 80 kg) pasipuošė sidabro medaliu kovodamas kaire ranka, o dešinės rankos varžybose liko penktas.
Kiti lietuvių rezultatai
Vydas Mikelionis (70+) dukart užėmė šeštąją vietą.
Žygimantas Berzinis (iki 100 kg) buvo laikomas vienu favoritų, tačiau jau antroje kovoje kaire ranka patyrė traumą ir turėjo pasitraukti.
Irmantas Gailius (iki 100 kg) dešine ranka užėmė 6-ąją, kaire – 14-ąją vietą.
Mindaugas Dumbra (iki 70 kg) dešine ranka liko 10-as.
Jaunimo (iki 23 metų, per 110 kg) grupėje Liutauras Kazlauskas dešine ranka iškovojo 6-ąją vietą.
Adamas Abdelgavadas (iki 15 metų, per 70 kg) abiejose rungtyse užėmė 9-ąją vietą.
Arijaus Metrikio (iki 15 metų, iki 70 kg) galutinė pozicija dar bus patikslinta dėl techninių kliūčių.
