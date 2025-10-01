Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Gustė Piličiauskaitė Europos štangos spaudimo čempionate iškovojo sidabrą ir pagerino rekordą

2025-10-01 16:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 16:50

Maltoje pasibaigusiame Europos štangos spaudimo čempionate sidabrą Lietuvai iškovojo Gustė Piličiauskaitė.

Lazdijų sporto centro nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Maltoje pasibaigusiame Europos štangos spaudimo čempionate sidabrą Lietuvai iškovojo Gustė Piličiauskaitė.

0

Jaunių merginų svorio kategorijos iki 47 kg su specialia apranga varžybose sportininkė išspaudė 52,5 kg. G. Piličiauskaitė jau pirmu bandymu pakartojo Lietuvos jaunių rekordą, kai išspaudė 47,5 kg. Antru bandymu ji rekordą pagerino 2,5 kg, o trečiu – dar tiek pat.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Auksą iškovojo 65 kg štangą išspaudusi ukrainietė Veronika Koval.

G. Piličiauskaitę varžyboms ruošė treneris Artūras Mačionis.

Sportas.lt primena, kad klasikiniame štangos spaudime auksą laimėjo Ernestas Juodis (jauniai, iki 83 kg) ir Linas Palivonas (veteranai, iki 120 kg), o sidabrą – Gitana Lipskienė (veteranės, iki 84 kg).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

