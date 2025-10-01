Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai padėjo „Team Heretics“ iškovoti 5-ą vietą „Valorant“ čempionų ture Prancūzijoje

2025-10-01 11:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 11:08

Prancūzijoje vykstančiame „Valorant“ čempionų ture esporto komanda „Team Heretics“ su dviem lietuviais užėmė 5-ą vietą.

Turnyro akimirka | „Stop“ kadras

0

D grupėje „Team Heretics“ startavo puikiai. Iš pradžių 2-0 buvo nugalėta „G2 Esports“ komanda, vėliau 2-0 įveikta ir „T1“ ekipa. Atkrintamųjų varžybų starte „Team Heretics“ 0-2 pralaimėjo prieš „MIBR“.

Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ 2-1 buvo nugalėta „GIANTX“ ekipa, bet vėliau patirta nesėkmė 1-2 prieš „Paper Rex“ ekipą, sudaužiusi paskutines viltis.

„Team Heretics“ galutinėje įskaitoje pasidalino 5-ą vietą ir pelnė 85 tūkst. JAV dolerių prizą.

Ispanijoje įkurta „Team Heretics“ komanda vietinių žaidėjų šiame turnyre neturėjo. Iš 5 ekipos narių net 2 buvo lietuviai – broliai Ričardas „Boo“ Lukaševičius bei Dominykas „MiniBoo“ Lukaševičius. Kartu su lietuviais žaidė 2 turkai bei britas.

„Valorant“ čempionų turo turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 2,25 mln. JAV dolerių.

Sportas.lt primena, kad „Team Heretics“ kiek anksčiau šiemet triumfavo pasaulio taurės varžybose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

