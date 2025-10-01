Lietuviai padėjo „Team Heretics“ iškovoti 5-ą vietą „Valorant“ čempionų ture Prancūzijoje

D grupėje „Team Heretics“ startavo puikiai. Iš pradžių 2-0 buvo nugalėta „G2 Esports“ komanda, vėliau 2-0 įveikta ir „T1“ ekipa. Atkrintamųjų varžybų starte „Team Heretics“ 0-2 pralaimėjo prieš „MIBR“.
Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ 2-1 buvo nugalėta „GIANTX“ ekipa, bet vėliau patirta nesėkmė 1-2 prieš „Paper Rex“ ekipą, sudaužiusi paskutines viltis.
„Team Heretics“ galutinėje įskaitoje pasidalino 5-ą vietą ir pelnė 85 tūkst. JAV dolerių prizą.
Ispanijoje įkurta „Team Heretics“ komanda vietinių žaidėjų šiame turnyre neturėjo. Iš 5 ekipos narių net 2 buvo lietuviai – broliai Ričardas „Boo“ Lukaševičius bei Dominykas „MiniBoo“ Lukaševičius. Kartu su lietuviais žaidė 2 turkai bei britas.
„Valorant“ čempionų turo turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 2,25 mln. JAV dolerių.
Sportas.lt primena, kad „Team Heretics“ kiek anksčiau šiemet triumfavo pasaulio taurės varžybose.
