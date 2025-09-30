Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos aisštoko rinktinė dalyvavo Europos čempionų lygoje

2025-09-30 15:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 15:48

Lietuvos aisštoko vyrų rinktinė atstovavo šaliai Europos aisštoko čempionų lygoje. Komandą sudarė lazdijiečiai: Skirmantas Žukauskas, Titas Malinauskas, Justinas Buzas ir Nedas Piličiauskas.

Žilvino Eidukaičio nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lietuvos aisštoko vyrų rinktinė atstovavo šaliai Europos aisštoko čempionų lygoje. Komandą sudarė lazdijiečiai: Skirmantas Žukauskas, Titas Malinauskas, Justinas Buzas ir Nedas Piličiauskas.

Nors savo pogrupyje rinktinei nepavyko iškovoti pergalių ir patekti į ketvirtfinalį, dalyvavimas tokio rango turnyre buvo itin reikšmingas. Europos čempionų lyga laikoma dar sudėtingesnėmis varžybomis nei Europos ar pasaulio čempionatai, mat čia rungiasi stipriausi Austrijos, Vokietijos, Italijos bei Šveicarijos klubai. Jų sudėtyse dažnai žaidžia net nacionalines rinktines pranokstantys sportininkai.

Lietuvos komandai teko susigrumti su itin pajėgiais varžovais – būsimaisiais pusfinalio dalyviais iš Niederviehbacho (Vokietija), taip pat Italijos „Luttach“ bei Šveicarijos „Ambri-Piotta“ klubais. Neįprasta danga, varžybų jaudulys ir šiek tiek pritrūkusios sėkmės neleido parodyti geresnio rezultato.

Vis dėlto mūsų sportininkai įgijo neįkainojamos tarptautinės patirties, kuri ateityje neabejotinai atsispindės jų žaidime ir nudžiugins aisštoko gerbėjus Lietuvoje.

Pasibaigus vasaros sezonui, rinktinės nariai grįžta su dar didesniu ryžtu tobulėti bei ruoštis naujiems startams.

