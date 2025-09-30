Technologijos sporte: žaidimo strategiją parenka treneris ar dirbtinis intelektas?

DI taip pat pasitelkiamas norint suasmeninti gerbėjų apsilankymo varžybose ir komandos palaikymo patirtį – visa tai padeda klubams daugiau uždirbti.
Varžomasi technologijomis
„Šiuolaikiniame sporte švieslentė pasakoja vieną istoriją, tačiau už jos vykta gilesnis, technologijomis paremtas žaidimas. Svarbu duomenis paversti veiksmais – pirmiausia rinkti tinkamus duomenis, pasitelkti dirbtinį intelektą žaidimo scenarijams modeliuoti ir priimti tikslius, ilgalaikį poveikį turinčius sprendimus, kad būtų gerinami rezultatai“, – pabrėžia Ivo Almanis, „Accenture“ vadovas Baltijos šalyse.
Jungtinėse Valstijose populiariausio amerikietiško futbolo lyga NFL (Nacionalinė futbolo lyga) vis daugiau dėmesio skiria technologijų panaudojimui.
Tuo jau antrus metus rūpinasi tarptautinė informacinių technologijų bendrovė „Accenture“, kuri turi padalinį ir Lietuvoje bei Latvijoje.
Padeda treneriams ir sportininkams
DI ir duomenų analizė vis labiau integruojami į kasdienį sportą. Jau įprasta, kad treniruotėse jutikliai ir išmanieji įrenginiai matuoja sportininkų krūvį ir renka biomechanikos duomenis. Tai leidžia anksti nustatyti traumų riziką.
Rungtynių metu DI modeliai padeda treneriams priimti situacinius sprendimus su didesne sėkmės tikimybe.
Tuo tarpu suasmenintas turinys ir išmanios bilietų pardavimo sistemos už aikštės ribų padeda pritraukti ir išlaikyti gerbėjus, kartu gerindamos lygos ir klubų komercinius rezultatus.
NFL skinasi kelią Europoje
Amerikietiškas futbolas Europoje vis labiau plečiasi. Nuo šio rudens rungtynės pirmą kartą vyksta Airijoje ir Ispanijoje. Pirmosios šio sezono varžybos Europoje buvo sužaistos rugsėjo 28 d. Dubline.
Jose Pitsburgo „Steelers“ iškovojo įspūdingą pergalę prieš Minesotos „Vikings“ rezultatu 24:21. Varžybas Dublino „Croke Park“ stadione stebėjo daugiau nei 74 tūkst. gerbėjų.
Iki šiol NFL tarptautinės rungtynės Europoje daugiausia buvo žaidžiamos Jungtinėje Karalystėje, o pastaraisiais metais ir Vokietijoje.
„Accenture“ yra oficialus šių metų NFL tarptautinių varžybų rėmėjas, o nuo praėjusių metų bendrovė konsultuoja lygą verslo ir technologijų klausimais.
Bendrovė prisideda prie NFL tarptautinių žaidėjų (International Player Pathway IPP) programos, kuri padeda atpažinti ir ugdyti talentingus sportininkus iš viso pasaulio, turinčius potencialo žaisti lygoje.
Technologijų bendrovė naudoja duomenų analizę sportininkų atrankai, teikia paramą skautams ir atlieka rinkos tyrimus, kurie leidžia NFL strategiškai planuoti plėtrą į naujus regionus.
