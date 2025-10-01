Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Augustė Mikutytė pelnė 9-ąją vietą Europos jaunimo dviračių plento čempionato asmeninėse lenktynėse

2025-10-01 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 16:39

Trečiadienį Prancūzijoje startavusiame Europos dviračių plento čempionate pirmąsias jėgas išbandė jaunimo (iki 19 metų) merginos. Asmeninėse lenktynėse laikui geriausiai iš lietuvių pasirodė Augustė Mikutytė, užėmusi devintąją vietą.

Kęstučio Česaičio nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

12,2 km distanciją ji įveikė per 19 min. 19 sek. ir 41 sek. atsiliko nuo čempione tapusios ispanės Paulos Ostiz Taco. Sidabras atiteko vokietei Magdalenai Leis (+2,41 sek.), bronza – norvegei Odai Aune Gissinger (+10,57 sek.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Augustė Audinytė (+1.19 min.) finišavo 20-a, o Monika Liutinskaitė (+1.51) tarp 51 dalyvės užėmė 28-ą vietą.

„Džiaugiamės pasiektais rezultatais. Merginoms tai tik pirmi metai U19 grupėje, todėl viskas dar priešakyje. Rytoj laukia komandinės lenktynės kartu su vaikinais, o poryt grupinės lenktynės. Šiandien iššūkis buvo labai stiprus vėjas, kadangi lenktynės vyko iš miesto į miestą, tad visa distancija buvo įveikiama prieš vėją. Rytoj tikimės palankesnių oro sąlygų, o poryt draugausime su kalnais ir nuokalnėmis“, – sakė sportininkių treneris Kęstutis Česaitis.

Jaunimo vaikinų 24 km asmeninėse lenktynėse geriausiai iš lietuvių pasirodė Arnas Bilertas, užėmęs 38-ąją vietą. Kasparas Valinskas liko 50-as, o Martynas Medelinskas – 53-ias tarp 61 dalyvio. Čempionu tapo olandas Michielas Mourisas. Sidabrą iškovojo airis Conoras Murphy, bronzą – danas Julius Birkedalis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

