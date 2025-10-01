Augustė Mikutytė pelnė 9-ąją vietą Europos jaunimo dviračių plento čempionato asmeninėse lenktynėse

12,2 km distanciją ji įveikė per 19 min. 19 sek. ir 41 sek. atsiliko nuo čempione tapusios ispanės Paulos Ostiz Taco. Sidabras atiteko vokietei Magdalenai Leis (+2,41 sek.), bronza – norvegei Odai Aune Gissinger (+10,57 sek.).
Augustė Audinytė (+1.19 min.) finišavo 20-a, o Monika Liutinskaitė (+1.51) tarp 51 dalyvės užėmė 28-ą vietą.
„Džiaugiamės pasiektais rezultatais. Merginoms tai tik pirmi metai U19 grupėje, todėl viskas dar priešakyje. Rytoj laukia komandinės lenktynės kartu su vaikinais, o poryt grupinės lenktynės. Šiandien iššūkis buvo labai stiprus vėjas, kadangi lenktynės vyko iš miesto į miestą, tad visa distancija buvo įveikiama prieš vėją. Rytoj tikimės palankesnių oro sąlygų, o poryt draugausime su kalnais ir nuokalnėmis“, – sakė sportininkių treneris Kęstutis Česaitis.
Jaunimo vaikinų 24 km asmeninėse lenktynėse geriausiai iš lietuvių pasirodė Arnas Bilertas, užėmęs 38-ąją vietą. Kasparas Valinskas liko 50-as, o Martynas Medelinskas – 53-ias tarp 61 dalyvio. Čempionu tapo olandas Michielas Mourisas. Sidabrą iškovojo airis Conoras Murphy, bronzą – danas Julius Birkedalis.
