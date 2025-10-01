Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gynėjų pritrūkusi „Crvena Zvezda“ susigrąžino brazilą

2025-10-01 12:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 12:26

Nesėkme Eurolygos sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena Zvezda“ nusprendė į komandą susigrąžinti Yago dos Santosą, apie tai pranešta oficialiai.

Y.Dos Santosas grįžta į Belgradą

Nesėkme Eurolygos sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena Zvezda“ nusprendė į komandą susigrąžinti Yago dos Santosą, apie tai pranešta oficialiai.

1

Brazilą nuspręsta pasikviesti, kai komandoje pasipylė traumos – Isaiah Canaanas šį sezoną nebežais, o Devonte Grahamo debiutas dėl sveikatos problemų nukeltas maždaug mėnesiui.

Negana to, pirmosiose Eurolygos sezono rungtynėse traumą patyrė 206 cm ūgioJasielis Rivero. 31-erių kubiečiui lūžo pėdos kaulas ir jis nežais kelis mėnesius.

26-erių 178 cm ūgio Y.Dos Santosas turėjo galiojančią sutartį su Serbijos klubu ir šiam sezonui, bet tarpsezonį ji buvo nutraukta.

Praėjusiame sezone Eurolygoje gynėjas per 16 minučių turėjo 6,3 taško, 1,6 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 7,5 naudingumo balo statistiką.

