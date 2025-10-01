Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Išmaudytas Tomas Masiulis: pats nustebau, kad ramiai jaučiausi

2025-10-01 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 23:35

Kauno „Žalgiris“ Eurolygos sezoną pradėjo pergale Monake, o Tomui Masiuliui ji tapo pirmąja, būnant vyr. treneriu pajėgiausiame Europos turnyre.

T.Masiulis pasiekė pirmą pergalę Eurolygoje (Žalgirio nuotr.)
18

Kauno „Žalgiris“ Eurolygos sezoną pradėjo pergale Monake, o Tomui Masiuliui ji tapo pirmąja, būnant vyr. treneriu pajėgiausiame Europos turnyre.

REKLAMA
0

„Gera, komandinė pergalė. Smagu už vaikinus, susirinkusius sirgalius, kuriuos girdėjome, džiaugiamės, bet po 2 dienų kitos rungtynės. Eurolygoje negali per daug džiaugtis laimėjus ir pernelyg liūdėti pralošus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eurolygos startas: „Monaco“ – Kauno „Žalgiris“
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolygos startas: „Monaco“ – Kauno „Žalgiris“

Visi žinojo savo vaidmenis, žinojome, ką norime atakuoti, gynyboje pavyko padaryti nemažai planuotų dalykų. Gal norisi nuimti taškus atkovotus kamuolius ar greitame puolime, bet solidžios rungtynės iš mūsų pusės“, – sakė T.Masiulis po pergalės prieš „AS Monaco“.

REKLAMA
REKLAMA

– Kiek pačiam buvo nežinomybės prieš mačą ir kas uždavė gerą toną?

– Labai daug nežinomybės, nes neturėjome visos komandos, LKL žaidėme, bet sunku pasakyti, koks mūsų pajėgumas. Neaišku ir dabar. Kiekvienos rungtynės – nauja istorija. Žaidžiame komandiškai, bandome dalintis kamuoliu, vaikinai jaučia malonumą ir tai man svarbiausia kaip treneriui. O gynyboje svarbu, kad jie suprastų, ką norime duoti varžovams, ko – ne.

REKLAMA

– Ar įgijus dviženklę persvarą neužsigalvojote apie pranašumą?

– Būtent, iš patirties žinau, kad kelios minutės ir 15 taškų šiuolaikiniame krepšinyje nieko nereiškia. Reikia nepamesti galvų, nes dažnai būna, reikia padaryti darbą iki galo.

– Mosesas Wrightas atrodė, kad daro viską. Tikitės to kaskart?

– Visi jį liaupsino, bet noriu, kad būtų dar geriau. Bando būti ramesnis puolime, tada ir tuos metimus sumeta. Pradžioje iškart mėtė tritaškius. Didžiausi pagyrimai įžaidėjams, kurie rado jį, pats kaip buvęs žaidėjas suprantu, kaip dideliam sunku be įžaidėjo.

REKLAMA
REKLAMA

– Kaip vertinate Ąžuolo Tubelio ir Dustino Slevos debiutą Eurolygoje?

– Puikiai. Dustinas pataikė kelis metimus, padarė, ko tikimės. Ąžuolas žaidžia per dvi pozicijas. Pirmos rungtynės po visų negandų, tikrai palaikome jį ir tikiu, kad jis duos naudos.

– Rūbinėje jums maudynės po maudynių.

– Turėjau tik vieną kostiumą, bet kad tik tokios problemos būtų. Tikrai jas išspręsime.

– Nukrito kažkiek naštos pačiam?

– Nebuvo jos. Net pats nustebau, kad ramiai jaučiausi. Eini, darai darbą, kaip supranti, rezultatas bus ar nebus, bet svarbu padaryti, ką gali. Tokia mano filosofija, taip noriu žiūrėti į krepšinį ir kad vaikinai džiaugtųsi, žaisdami kaip komanda.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Masiulis prisistatė prieš Eurolygos debiutą prie „Žalgirio“ vairo (BNS nuotr.)
T.Masiulis: apie jauduliuką prieš debiutą, ryšį su Šaru ir vienintelį tikslą
T.Masiulis pasirengė Eurolygos startui (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Eurolygai pasirengęs T.Masiulis: visi yra reikalingi ir turi būti pasiruošę
T.Masiulis įvertino pergalę Londone (Žalgirio nuotr.)
Mačą Londone įvertinęs T.Masiulis: fiziška kova, mums tokios ir reikia
E.McCollumas pozityviai atsiliepė apie naująjį „Žalgirio“ trenerį (Scanpix nuotr.)
Vienas „Fenerbahče“ titulų kalvių: Masiulis buvo labai svarbi Šaro sistemos dalis (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų