Blankus M.Jogėla ir varganą puolimą rodžiusi Trento ekipa krito Europos taurėje

Šios ekipos trenerių štabe dirba Marius Leonavičius.
M.Jogėla per 22 minutes pelnė 4 taškus (1/3 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, atliko 4 perdavimus, 4 kartus klydo, provokavo pražangą, sykį pažeidė taisykles bei rinko 6 naudingumo balus.
Trento komandai 10 taškų pridėjo D.J.Stewartas, 7 – Jordanas Bayehe‘as. Breso Burgo klubui 22 taškus pelnė Dariusas McGhee, 11 – Assemianas Moulare‘as.
