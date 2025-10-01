Kalendorius
Europos taurė

Blankus M.Jogėla ir varganą puolimą rodžiusi Trento ekipa krito Europos taurėje

2025-10-01 23:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 23:14

Europos taurėje pralaimėjimą patyrė Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (0/1), kuri namie 48:79 (10:23, 20:17, 10:17, 8:22) neturėjo šansų prieš Breso Burgo JL (1/0).

M.Jogėla pelnė 4 taškus

0

Šios ekipos trenerių štabe dirba Marius Leonavičius.

M.Jogėla per 22 minutes pelnė 4 taškus (1/3 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, atliko 4 perdavimus, 4 kartus klydo, provokavo pražangą, sykį pažeidė taisykles bei rinko 6 naudingumo balus.

Trento komandai 10 taškų pridėjo D.J.Stewartas, 7 – Jordanas Bayehe‘as. Breso Burgo klubui 22 taškus pelnė Dariusas McGhee, 11 – Assemianas Moulare‘as.

