Seidel pasitraukimas Sinsinatyje ir prarasta Ostapenko galimybė tapti WTA dvejetų reitingo lydere

Įspūdingą pasirodymą baigė vokietė Ella Seidel (WTA-125). Ne vieną sensaciją pateikusi antrojo šimtuko žaidėja aštuntfinalyje per 1 valandą 54 minutes 6:2, 1:6, 1:6 pralaimėjo Prancūzijos atstovei Varvarai Gračiovai (WTA-103).
E. Seidel mačo pradžioje atlaikė „break pointą“, vėliau laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir susikrovė triuškinančią persvarą. Antrajame sete vokietė anksti paleido V. Gračiovą į priekį, trečiajame geime nerealizavo „break pointo“, o vėliau didesnių vilčių nebeturėjo. Trečiajame sete E. Seidel „break pointų“ nesusikūrė, o savo padavimų metu turėjo labai daug problemų.
Amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-2) per 79 minutes 6:2, 6:4 nugalėjo italę Lucią Bronzetti (WTA-61). Pirmajame sete italė atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet vėliau C. Gauff realizavo dar du „break pointus“ ir atitrūko. Antrajame sete C. Gauff vėl barstė persvarą (2:0, 2:2), o L. Bronzetti galėjo pirmą kartą perimti iniciatyvą, tačiau penktajame geime nerealizavo „break pointo“. C. Gauff savo progos sulaukė dešimtajame geime, kai atitrūko 40:15 ir varžovės padavimų metu įtvirtino pergalę.
Italė Jasmine Paolini (WTA-9) net 6:1, 6:2 sutriuškino čekę Barborą Krejčikovą (WTA-80). Ketvirtfinalyje J. Paolini žais būtent prieš C. Gauff.
Dvejetų ketvirfinalyje latvė Jelena Ostapenko ir B. Krejčikova atsisakė žaisti prieš Aleksandrą Panovą ir kinę Hanyu Guo. Teigiama, kad viena iš žaidėjų susižeidė kairiąją pėdą, bet detalesnė informacija nepateikiama.
J. Ostapenko Sinsinatyje turėjo šansą tapti pirmąja pasaulio dvejetų rakete, bet dabar aišku, kad latvė reitinge liks 3-ia.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
