  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Swiatek pratęsė pergalių seriją Sinsinatyje ir žengė į WTA 1000 turnyro finalą

2025-08-18 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 12:37

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

REKLAMA

0

Pirmajame pusfinalyje lenkė Iga Swiatek (WTA-3) per 1 valandą 39 minutes 7:5, 6:3 nugalėjo Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-10). Sunku tuo patikėti, bet I. Swiatek yra laimėjusi visus 104 WTA 1000 serijos turnyrų mačus, kuriuose laimėdavo pirmąjį setą (skaičiuojami tik pilnai sužaisti mačai, atmetant dvikovas, pasibaigusias anksčiau laiko dėl traumų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Rybakina pusfinalyje pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją ir turėjo persvarą (3:5), bet I. Swiatek, neturėdama kur trauktis, sugebėjo išsigelbėti – lenkė realizavo du „break pointus“ ir spurtu 4:0 baigė setą. Antrajame sete I. Swiatek anksti atitrūko nuo varžovės (4:1). Vėliau „break pointus“ švaistė tiek lenkė, tiek jos varžovė, tad I. Swiatek išlaikė 3 geimų pranašumą.

Antrajame pusfinalyje italė Jasmine Paolini (WTA-9) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 nugalėjo Veroniką Kudermetovą. J. Paolini prisižaidė antrajame sete, kai išbarstė 2 geimų pranašumą (4:2, 5:3, 5:5) ir neįtvirtino pergalės. Trečiajame sete italė taip pat atitrūko (4:2) ir vėl galėjo išbarstyti persvarą, bet neleido varžovei septintajame geime realizuoti 3 „break pointų“, o vėliau jau žaidė užtikrintai.

Jei I. Swiatek laimės turnyro finalą, tuomet WTA reitinge aplenks amerikietę Cori „Coco“ Gauff ir pakils į 2-ą vietą.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių

