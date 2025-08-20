Ainius Sabaliauskas po atkaklios trijų setų kovos nusileido serbui

Pirmajame sete lietuvis atsitiesė po prasto starto (0:2, 2:2). Vienuoliktajame geime serbas dar kartą perėmė iniciatyvą (5:6), bet A. Sabaliauskas, neturėdamas kur trauktis, laimėjo varžovo padavimų seriją (6:6) ir vėliau puikiai sužaidė pratęsimą.
A. Sabaliauskas antrojo seto pradžią pralaimėjo rezultatu 0:3 ir po to momento nesugebėjo panaikinti deficito. Trečiajame sete ilgai vyko lygi kova (1:1, 2:2, 3:3), o lemiamas lūžis įvyko aštuntajame geime, kai lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją. M. Maksimovičius devintąjį geimą savo padavimų metu laimėjo „sausu“ rezultatu ir šventė pergalę.
Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.
22-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1629) pagrindinio etapo starte per 2 valandas 9 minutes 1:6, 5:7 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Pietri (ATP-1587). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos. P. Vaitiekūnas gavo 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.
Dvejetuose lietuviai kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti neutralius atletus – Jegorą Chotčenkovą ir Dmitrijų Širokij.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
