TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas po atkaklios trijų setų kovos nusileido serbui

2025-08-20 17:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 17:30

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pagrindinio etapo starte trečiadienį kvalifikaciją įveikęs 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1992) po 2 valandų 43 minučių maratono 7:6 (7:3), 2:6, 3:6 pralaimėjo serbui Marko Maksimovičiui (ATP-1004).

Ainiaus Sabaliausko ir Michaelo Bassemo Sobhy dvikova | Žygimanto Gedvilos / BNS foto nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvis atsitiesė po prasto starto (0:2, 2:2). Vienuoliktajame geime serbas dar kartą perėmė iniciatyvą (5:6), bet A. Sabaliauskas, neturėdamas kur trauktis, laimėjo varžovo padavimų seriją (6:6) ir vėliau puikiai sužaidė pratęsimą.

A. Sabaliauskas antrojo seto pradžią pralaimėjo rezultatu 0:3 ir po to momento nesugebėjo panaikinti deficito. Trečiajame sete ilgai vyko lygi kova (1:1, 2:2, 3:3), o lemiamas lūžis įvyko aštuntajame geime, kai lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją. M. Maksimovičius devintąjį geimą savo padavimų metu laimėjo „sausu“ rezultatu ir šventė pergalę.

Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.

22-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1629) pagrindinio etapo starte per 2 valandas 9 minutes 1:6, 5:7 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Pietri (ATP-1587). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos. P. Vaitiekūnas gavo 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.

Dvejetuose lietuviai kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti neutralius atletus – Jegorą Chotčenkovą ir Dmitrijų Širokij.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

