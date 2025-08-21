Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lesia Curenka: „Absurdiška matyti, kaip diktatoriui tiesiamas raudonas kilimas“

2025-08-21 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 21:46

Garsi Ukrainos tenisininkė – buvusi 23-ioji pasaulio raketė Lesia Curenka – interviu Lenkijos žiniasklaidai pripažino, kad su nerimu seka naujienas apie derybas dėl galimos karo pabaigos.

Lesia Curenka | Scanpix nuotr.

Garsi Ukrainos tenisininkė – buvusi 23-ioji pasaulio raketė Lesia Curenka – interviu Lenkijos žiniasklaidai pripažino, kad su nerimu seka naujienas apie derybas dėl galimos karo pabaigos.

0

„Ukraina ir kitos su Rusija besiribojančios valstybės niekada nežinos, ką reiškia normalus gyvenimas. Net jei bus paskelbtos paliaubos ar pasirašyta taikos sutartis, Ukraina privalės ruoštis potencialiai Rusijos agresijai ateityje. Net neabejoju, kad taip pat galvoja ir kitos Rusijos ar Baltarusijos kaimynės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunku nupasakoti, kokius jausmus man sukėlė tos kalbos apie derybas dėl taikos ir galimas jos sąlygas. Daug mano tautiečių dėl karo turėjo bėgti iš šalies, turėjo palikti vietas, kuriose gyveno ir kurias mylėjo. Vien dėl šios priežasties tos kalbos apie kažkokius teritorijų mainus labai skaudina ukrainiečius. Nežinau, kaip valstybė galėtų funkcionuoti ateityje, jei jos žemės bus atimtos. Visų pirma, turi baigtis aktyvūs karo veiksmai. Visgi, tai sprendžia kitų valstybių lyderiai, o mes viską tik stebime iš šalies.

Didesnė Rusija reiškia tik dar daugiau galimybių agresoriui ateityje pradėti dar vieną karą. Kai tik rusai pajaus, kad jau pilnai atsistatė po karo, prasidės naujas puolimas. Manau, kad jo sulauktume per keletą artimiausių metų. Sunku įsivaizduoti, kaip įmanoma užtikrinti ilgalaikę taiką, kai prie tavo durų stovi diktatorius.

Esu dėkinga Europos šalims už tai, kad jos remia Ukrainą, priima pabėgėlius. Lenkija šioje srityje yra numeris 1. Jūs bei Baltijos šalys supranta, kad Rusija yra tikra grėsmė. Ukrainiečiai Jūsų paramą labai vertina. Patikėkite manimi.

Aš labai tikiuosi, kad tas žmogus, kuris sako, kad gali užbaigti karą, turi paruošęs kažkokį planą. Taip pat tikiuosi, kad jis daugiau neties raudono kilimo tironui ir diktatoriui, nes iš ukrainiečių pusės tai atrodo absurdiškai. Deja, tokia yra politinė realybė ir mes nieko negalime pakeisti. Galime tik padėkoti tiems, kurie mus palaiko, bei tikėtis, kad vieną dieną žudynės baigsis ir mes galėsime saugiai grįžti gyventi į Ukrainą“, – sakė L. Curenka.

