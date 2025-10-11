Jasikevičius piktinasi po „Fenerbahče“ pralaimėjimo: visi sprendimai buvo blogi

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai startavo užtikrintai nugalėdami Paryžiaus „Paris“, bet vėliau beveik identiškais rezultatais nusileido Kauno „Žalgiriui“ (81:84) ir Belgrado „Crvena Zvezda“ (81:86).
Po rungtynių lietuvis nestokojo priekaištų savo auklėtiniams, itin pabrėždamas prastą sprendimą priėmimą.
„Sunku kalbėti po tokios prastos pirmosios pusės. Mes nebuvome savimi – visi sprendimai buvo blogi. Metėme, kai turėjome veržtis, ir veržėmės, kai nederėjo. „Crvena Zvezda“ noras ir intensyvumas buvo didesnis nei mūsų.
Bandėme ruošti žaidėjus, kad varžovai atvyks sudėtingoje situacijoje, su nauju treneriu ir dviem naujokais. Buvo akivaizdu, kad jie bus motyvuoti ir bandėme parengti žaidėjus tam, bet tai nepavyko.
Kova dėl kamuolių, greitų atakų stabdymas, gynyba baudos aikštelėje... Viskas buvo blogai. Antroje pusėje, kaip visada, bandėme sugrįžti, atrodėme geriau, kai susiaurinome rotaciją, bet to nepakako. Akivaizdu, kad iš kai kurių žaidėjų turime sulaukti daugiau“, – teigė strategas.
Stambulo klubas neturi daug laiko taisyti klaidas, bet tai galės daryti namie. Sekmadienį į svečius atvyksta Izmiro „Pinar Karšiyaka“, o per dvigubą Eurolygos savaitę lankysis Dubajaus ir Miuncheno klubai.
