Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ ekipos pergalė pavertė „Žalgirį“ vienvaldžiu Eurolygos lyderiu

2025-10-10 23:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 23:28

Eurolygos trečiojo turo rungtynėse Barselonos „Barcelona“ (2/1) ekipa 108:102 (26:25, 22:24, 30:26, 30:27) palaužė Valensijos „Valencia“ (2/1) krepšininkus ir po šios dvikovos turnyre liko vienintelė nepralaimėjusi komanda – Kauno „Žalgiris“.

T.Satoransky buvo itin naudingas (Scanpix nuotr.)

Eurolygos trečiojo turo rungtynėse Barselonos „Barcelona“ (2/1) ekipa 108:102 (26:25, 22:24, 30:26, 30:27) palaužė Valensijos „Valencia“ (2/1) krepšininkus ir po šios dvikovos turnyre liko vienintelė nepralaimėjusi komanda – Kauno „Žalgiris“.

REKLAMA
1

Nors „Barcelona“ šovė į priekį (8:2), o vėliau ir įgijo dviženklį pranašumą (16:6), „Valencia“ kėlinį baigė spurtu 11:2 ir priartėjo – 25:26. Antrajame ketvirtyje šeimininkai bandė atitrūkti (36:29), greitai rezultatas buvo išlygintas (37:37), o pirmąją mačo dalį svečiams pavyko pabaigti jau pirmaujant – 49:48.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos „Valencia“ pirmavo 54:50, tačiau katalonų spurtas 10:0 leido perimti iniciatyvą – 60:54. Netrukus „Barcos“ atotrūkis pasiekė dviženklę ribą – 69:59. Svečiai savo situaciją pagerino, kai kėlinį baigė 6 taškais be atsako – 75:78.

REKLAMA
REKLAMA

 

Ketvirtajame ketvirtyje vėl „Valencia“ veržėsi į priekį (84:80), tačiau tai ilgai netruko, kadangi „Barcelona“ atkarpa 8:0 vėl grąžino ekipą į pirmaujančios vaidmenį – 93:88. 37-ąją minutę skirtumas dar šiek tiek išaugo – 99:92. Likus 2 minutėms komandas skyrė 8 taškai (101:93) ir per likusį laiką Valensijos komanda nebeatsitiesė.

REKLAMA

„Barcelona“: Kevinas Punteris 27 (6 rez. perd., 29 naud. bal.), Willas Clyburnas 19 (4/6 tritaškiai), Tomašas Satoransky 14 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 25 naud. bal.), Tornike Shengelia 12, Willy Hernangomezas 11 (6 atk. kam.), Janas Vesely 8.

„Valencia“: Omari Moore‘as 21 (27 naud. bal.), Dariusas Thompsonas 19 (3/6 tritaškiai), Brancou Badio 15 (3/5 tritaškiai), Nealas Sako 14, Matthew Costello 8 (5 atk. kam.).

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
K.Punteris vargo varžovų gynyboje
„Valencia“ sudavė smūgį svečiams iš Barselonos (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų