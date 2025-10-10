„Barcelona“ ekipos pergalė pavertė „Žalgirį“ vienvaldžiu Eurolygos lyderiu

Nors „Barcelona“ šovė į priekį (8:2), o vėliau ir įgijo dviženklį pranašumą (16:6), „Valencia“ kėlinį baigė spurtu 11:2 ir priartėjo – 25:26. Antrajame ketvirtyje šeimininkai bandė atitrūkti (36:29), greitai rezultatas buvo išlygintas (37:37), o pirmąją mačo dalį svečiams pavyko pabaigti jau pirmaujant – 49:48.
Po didžiosios pertraukos „Valencia“ pirmavo 54:50, tačiau katalonų spurtas 10:0 leido perimti iniciatyvą – 60:54. Netrukus „Barcos“ atotrūkis pasiekė dviženklę ribą – 69:59. Svečiai savo situaciją pagerino, kai kėlinį baigė 6 taškais be atsako – 75:78.
Ketvirtajame ketvirtyje vėl „Valencia“ veržėsi į priekį (84:80), tačiau tai ilgai netruko, kadangi „Barcelona“ atkarpa 8:0 vėl grąžino ekipą į pirmaujančios vaidmenį – 93:88. 37-ąją minutę skirtumas dar šiek tiek išaugo – 99:92. Likus 2 minutėms komandas skyrė 8 taškai (101:93) ir per likusį laiką Valensijos komanda nebeatsitiesė.
„Barcelona“: Kevinas Punteris 27 (6 rez. perd., 29 naud. bal.), Willas Clyburnas 19 (4/6 tritaškiai), Tomašas Satoransky 14 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 25 naud. bal.), Tornike Shengelia 12, Willy Hernangomezas 11 (6 atk. kam.), Janas Vesely 8.
„Valencia“: Omari Moore‘as 21 (27 naud. bal.), Dariusas Thompsonas 19 (3/6 tritaškiai), Brancou Badio 15 (3/5 tritaškiai), Nealas Sako 14, Matthew Costello 8 (5 atk. kam.).
Toko Shengelia throws it down with authority!💥#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket pic.twitter.com/lVFOsfRIMh— EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2025
