A.Vezenkovas jau penkioliktą sykį pripažintas Eurolygos turo MVP

Turo MVP tapo Aleksandras Vezenkovas, 34 naudingumo balų pasirodymu vedęs Pirėjo „Olympiacos“ į pergalę prieš Dubajaus „Dubai“ (86:67).
Bulgaras per 24 minutes surinko 25 taškus (6/8 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 4/6 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą, bloką, 4 išprovokuotas pražangas ir vieną paties nuobaudą.
Turo MVP jis tapo jau penkioliktą kartą karjeroje – pagal šį rodiklį jį lenkia tik Shane’as Larkinas (19) ir Nando De Colo (16).
Į simbolinį turo penketą taip pat pateko Chima Moneke (Belgrado „Crvena Zvezda“, 31 naud. bal.), Kevinas Punteris (Barselonos „Barcelona“, 31), Isaia Cordinier (Stambulo „Anadolu Efes“, 30) ir Tyrique’as Jonesas (Belgrado „Partizan“, 28).
Pirmasis „už brūkšnio“ liko žalgirietis Sylvainas Francisco, 27 naudingumo balais nukalęs triuškinančią pergalę Miunchene (98:70).
