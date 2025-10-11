Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

A.Vezenkovas jau penkioliktą sykį pripažintas Eurolygos turo MVP

2025-10-11 10:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 10:25

Eurolygoje prabėgo trečiasis naujojo sezono turas, kuriame ryškiausiai žibėjo puikiai pažįstamas veidas.

A.Vezenkovas – trečias Eurolygos istorijoje pagal turo MVP trofėjus (Scanpix nuotr.)



0

Turo MVP tapo Aleksandras Vezenkovas, 34 naudingumo balų pasirodymu vedęs Pirėjo „Olympiacos“ į pergalę prieš Dubajaus „Dubai“ (86:67).

Bulgaras per 24 minutes surinko 25 taškus (6/8 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 4/6 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą, bloką, 4 išprovokuotas pražangas ir vieną paties nuobaudą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turo MVP jis tapo jau penkioliktą kartą karjeroje – pagal šį rodiklį jį lenkia tik Shane’as Larkinas (19) ir Nando De Colo (16).

Į simbolinį turo penketą taip pat pateko Chima Moneke (Belgrado „Crvena Zvezda“, 31 naud. bal.), Kevinas Punteris (Barselonos „Barcelona“, 31), Isaia Cordinier (Stambulo „Anadolu Efes“, 30) ir Tyrique’as Jonesas (Belgrado „Partizan“, 28).

Pirmasis „už brūkšnio“ liko žalgirietis Sylvainas Francisco, 27 naudingumo balais nukalęs triuškinančią pergalę Miunchene (98:70).

 

 

 

