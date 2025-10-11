D.Sleva: apie gyvenimą Kaune, trijų kalbų iššūkius ir šaknis Europoje

Rugsėjo 23-ąją 30-metį atšventęs krepšininkas tapo vienu iš pirmojo šio sezono „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizodo herojumi. D.Sleva, vaikščiodamas Laisvės alėjoje su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, papasakojo apie save už aikštės ribų.
„Bandau susikurti savo rutiną visur, kur žaidžiu. Kaip krepšininkai kasmet galime atsidurti vis kitoje vietoje. Man norisi kiekvieną rytą turėti tą pačią rutiną. Atsikeliu, kažką sau pasirašau, kad galėčiau išleisti mintis. Pasirašau tiesiog, ką žadu darytą visą dieną. Toks dienos susidėliojimo planas. Tada turiu kelis kitus dalykus, kurie man padeda išjudinti smegenis. Pasiimu kavos. Išlendu į lauką pasivaikščioti, jeigu oras geras ir saulė šviečia“, – pasakojo D.Sleva.
Profesionalo karjerą Europoje amerikietis pradėjo nuo tuo metu antrajame Prancūzijos krepšinio divizione žaidusio „Paris Basketball“ klubo. Ten per beveik penkerius metus trukusį karjeros etapą D.Sleva išmoko prancūzų kalbos.
„Išsilaikiau B2 lygio testą. Kaip bebūtų, didžiuojuosi savimi, nes mokykloje nemėgau mokytis kalbų. Mokykloje būtent mokiausi ispanų kalbos, kurią pramokau žaisdamas vieną sezoną Ispanijoje. Nekalbu gerai, nes žaidžiau tik metus“, – tikino žalgirietis.
D.Sleva yra kilęs iš Pitsburgo, kuris gyventojų skaičiumi tik nežymiai lenkia Kauną. Krepšininkas, lygindamas savo gimtąjį miestą su Kaunu, rado įdomią sporto paralelę.
„Pitsburgo amerikietiškojo futbolo komanda „Steelers“ yra kažkas panašaus, kas Kaunui yra „Žalgiris“. „Steelers“ yra mažos rinko NFL lygos komanda. „Žalgiris“ yra mažos rinkos komanda Eurolygoje. Sirgaliai yra labai aistringi. Jeigu sekmadienį „Steelers“ pralaimi, visa ateinanti savaitė miestui yra sugadinta. Lygiai taip pat kaip ir Kaunui. Žmonės į bažnyčią sekmadienį eina su „Steelers“ marškinėliais. Kaunas turi tokį pat įspūdį. Atrodo, kad ir čia kiekvienas pažįsta kiekvieną“, – aiškino puolėjas.
Laisvės alėjoje vaikštantį D.Slevą galėtum nesunkiai palaikyti lietuviu. Pats krepšininkas aiškino, kad jo šeimos šaknys siekia Galicijos regioną, kuris padalintas tarp Lenkijos ir Ukrainos.
„Žinote, kas juokingiausia? Tikrinau „ChatGPT“ ir gavau atsakymą, kad mano pavardė tikriausiai yra 70 proc. lietuviška. Bet šeimoje manome, kad esame kilę iš Lenkijos ir Ukrainos regiono Galicijos. Bet, vėlgi, šis regionas. Šio regiono žmonės keliaudavo į JAV dirbti anglies kasyklose. Visi tiesiog atvyko į JAV ir susimaišė tarpusavyje“, – šypsojosi D.Sleva.
Pokalbyje buvo paliesta ir krepšinio tema. D.Sleva džiaugėsi pasirinkęs Kauno „Žalgirį“, o čia, anot jo paties, jis galės pritildyti visus, kurie abejoja jo galimybėmis Eurolygoje.
„Kai tik atvykau į „Žalgirį“ supratau, kad man čia bus gera vieta, būtent dėl šio aspekto. Visą savo karjerą būdavau tas, kuris turėdavo kovoti papildomai. Iš anksto nurašomas. Kiekviename lygyje, kuriame žaidžiau. Kaskart kildamas į aukštesnį lygį, jausdavau tą papildomą spaudimą. Abejones dėl savo galimybių, bet man patinka, kai mane nurašo. Žinau, kad yra abejonių dėl manęs. Aš juk dar nežaidžiau Eurolygoje. Bet tai mane užveda. Smagu prisijungti prie Eurolygoje žaidžiančios komandos, kuri turi tokį pat mentalitetą“, – teigė žalgirietis.
