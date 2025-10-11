S.Obradovičius sugrįžta į „Crvena Zvezda“ – jau antrą kartą treniruos D.Motiejūną

Penktadienio rungtynėse su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipai vadovavo asistentas Tomislavas Tomovičius.
„Crvena Zvezda“ nesurengė įprastos spaudos konferencijos prieš Eurolygos susitikimą ir treniravosi už uždarų durų, o I.Sfairopoulos nekeliavo su komanda į Turkiją. Netrukusbuvo oficialiai paskelbta apie graiko atleidimą.
Per dvigubą savaitę Eurolygoje „Crvena Zvezda“ pralaimėjo abejas rungtynes, o galutinai vadovų kantrybę perpildė nesėkmė Adrijos lygoje prieš Zadaro „Zadar“.
Specialistas iš Graikijos prie „Crvena Zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.
Po pergalės prieš „Fenerbahče“ paskelbta, kad Serbijos klubo vairą perima Saša Obradovičius.
Serbas pats yra rungtyniavęs „Crvena Zvezda“ gretose, klubą trumpai jau treniravo 2020-aisiais. Vėliau jis persikėlė į Monako „AS Monaco“, kur braižė derinius Belgrado klubo naujokui Donatui Motiejūnui.
Naująjį strategą Serbijos klubas pristatys jau antradienį (spalio 14-ąją) namie priimdamas Kauno „Žalgirį“.
