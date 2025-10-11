Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

S.Obradovičius sugrįžta į „Crvena Zvezda“ – jau antrą kartą treniruos D.Motiejūną

2025-10-11 14:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 14:54

Belgrado „Crvena Zvezda“ baigė pokyčius trenerių korpuse.

S.Obradovičius treniruos Belgrado klubą (BNS nuotr.)

Belgrado „Crvena Zvezda“ baigė pokyčius trenerių korpuse.

REKLAMA
3

Penktadienio rungtynėse su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipai vadovavo asistentas Tomislavas Tomovičius.

„Crvena Zvezda“ nesurengė įprastos spaudos konferencijos prieš Eurolygos susitikimą ir treniravosi už uždarų durų, o I.Sfairopoulos nekeliavo su komanda į Turkiją. Netrukusbuvo oficialiai paskelbta apie graiko atleidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per dvigubą savaitę Eurolygoje „Crvena Zvezda“ pralaimėjo abejas rungtynes, o galutinai vadovų kantrybę perpildė nesėkmė Adrijos lygoje prieš Zadaro „Zadar“.

REKLAMA
REKLAMA

Specialistas iš Graikijos prie „Crvena Zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.

REKLAMA

Po pergalės prieš „Fenerbahče“ paskelbta, kad Serbijos klubo vairą perima Saša Obradovičius.

Serbas pats yra rungtyniavęs „Crvena Zvezda“ gretose, klubą trumpai jau treniravo 2020-aisiais. Vėliau jis persikėlė į Monako „AS Monaco“, kur braižė derinius Belgrado klubo naujokui Donatui Motiejūnui.

Naująjį strategą Serbijos klubas pristatys jau antradienį (spalio 14-ąją) namie priimdamas Kauno „Žalgirį“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų