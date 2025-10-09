T.Masiulis: apie du kertinius darbus Miunchene, varžovų neskirstymą ir A.Obsto fenomeną

Žalgiriečių laukia viešnagė pas Miuncheno „Bayern“ (1/1), kurie per dvigubą savaitę krito prieš Atėnų „Panathinaikos“ (79:87) ir nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ (88:97).
„Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis tarpusavio dvikovoje jau įveikė ilgametį bendražygį Šarūną Jasikevičių, o šiame mače turėjo sutikti buvusį auklėtinį Roką Jokubaitį, bet šį sustabdė Europos čempionate patirta trauma.
Net ir praradęs pagrindinį įžaidėją, „Bayern“ išlieka nelengvai įkandamu riešutu. Apie tai sufleruoja ir klubų tarpusavio mūšių istorija – bavarai laimėjo tris pastarąsias akistatas, o dar sausį Kaune dominavo 97:82.
Vis dėlto T.Masiulis į artėjantį mūšį žvelgė viltingai, išskirdamas pagrindinius rungtynių aspektus bei varžovų ginklus.
„Visų pirma, žaidžiant su jais, pagrindinis dalykas yra stabdyti jų greitą puolimą, turi daug metikų, puolime žaidžia greitai ir laisvai. Kitas svarbus dalykas – puolime atkovoti kamuoliai, ką matėme iš dvejų pastarųjų rungtynių. Jie atkovoja 44 procentus kamuolių puolime – beveik tiek pat, kiek besiginanti komanda, tai yra didelis skaičius. Po šių dviejų dalykų įgyvendinimo galime šnekėti apie taktikas“, – teigė specialistas.
– Atkovotus kamuolius labiau lemia taktikas ir išsidėstymas ar kiekvieno žaidėjo noras ir pastangos?
– Visada šnekame, kad čia yra tie dalykai, kur talento daug nereikia – labiau noro. Jau praėjusį sezoną pastebėjome, kad jei varžovas negali atkovoti kamuolio, dažnai jį pamuša ir kartais taip gaunasi. Matau, kad jie dirba ta kryptimi ir tai nėra atsitiktinumas. Nėra, kad tik dideli kovotų dėl kamuolių, perimetro žaidėjai irgi kovoja bei iškart ieško tritaškio metimo. Labai svarbu sutvarkyti tuos reikalus.
– Komandos branduolys yra pasikeitęs, bet žaidimo braižas išlikęs panašus?
– Taip, panašu. Šiemet jie pridėjo daugiau fiziškumo, atletiškumo, labiau orientuojasi į gynybą. Žaidėjams smagu žaisti, nes treneris duoda daug laisvės ir matosi, kad komandoje yra tikrai gera chemija.
– Žaidimo stilius labai skiriasi nuo to, kurį matėme iš Stambulo „Fenerbahče“, žaidimo greitis ir visa kita. Kuriam varžovui jums yra lengviau ruoštis?
– Tokio tikslaus atsakymo neturiu. Prieš Šarūną kažkiek lengviau, nes maždaug žinai, kokioje situacijoje ką darys, visą tą filosofija, bet čia irgi žinome, kaip varžovas nori žaisti ir kaip nori atakuoti. Bandome prie kiekvieno varžovo prisitaikyti ir negaliu išskirti, kad vienas palankus, o kitas nepalankus. Matome daug video, daug analizių darome. Ruošiamės kiekvienam.
– Andreasas Obstas yra unikalus žaidėjas. Ar yra specialus planas, kaip galima pristabdyti šį snaiperį?
– Geriausias planas yra neleisti jam priimti kamuolio, bet nėra taip lengva tai padaryti. Žaidėjas, kaip ir praeitame ture, vienas aplošė „Crvena Zvezda“ devynis tritaškius pataikęs. Jei jo diena – tikrai sunku sustabdyti, meta sunkius metimus ir nelabai ką gali padaryti. Pagrindinis dalykas – neleisti jam išsimesti, kaip ir kiekvienam metikui, pirmų metimų, neleisti pasijausti. Bandysime tai padaryti, bet tikrai žinome, kad nėra lengva. Bus akcentai, žiūrėsime, kaip mums gausis.
– Xavieras Rathanas-Mayesas turi svarbų vaidmenį puolime. Kokie yra akcentai prieš jį?
– Tai irgi yra žaidėjas, kuris dabar atėjo ir gauna daugiau laisvės, daugiau pasitikėjimo, yra vedantis žaidėjas. Prieš tokius nėra lengva žaisti, nes jie turi daug laisvės. Bandysime neatiduoti jam metimų, neleisti į stipriąją ranką. Kad jis kuo daugiau matytų prieš save žalių marškinėlių. Jam tuomet sunkiau nusimesti, nes jis yra labiau orientuotas į taškų rinkimą.
– Visi žalgiriečiai yra pasiruošę rungtynėms?
– Visi sveiki.
– Ar apmaudu, kad jau baigėsi „Oktoberfest“?
– Almantui (Kiveriui, „Žalgirio“ atstovas spaudai) sakė daugiau apmaudo. Man, kol kas, nėra.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!