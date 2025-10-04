Maksvytis įvardino vieną pagrindinių Šaro savybių: „Yra ko pasimokyti“

Specialiai TV3 interviu davęs buvęs „Žalgirio“ strategas dabar darbuojasi Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe Stambulo „Fenerbahče“ ekipoje.
Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“(38 nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
„Jo viena pagrindinių savybių – šimtaprocentinis išsireikalavimas tiek pastangų, tiek viso ko. Jis tą daro puikiai, yra ko pasimokyti iš jo“, – sakė K. Maksvytis.
„Žinote, kai ateini į susiformavusį kolektyvą, tik vienas treneris pasikeitė, kažkiek turi pritapti, kažkiek neperžengti ribų, per daug pasyviam būt taip pat blogai, turi duoti treneriui vis naujų idėjų, bandau prisitaikyti prie savo rolės“, – pridūrė treneris.
„Žalgiris“ prieš „Fenerbahče“ laimėjo 84:81.
Daugiau K. Maksvyčio minčių žiūrėkite vaizdo įraše:
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA