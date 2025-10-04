Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Maksvytis įvardino vieną pagrindinių Šaro savybių: „Yra ko pasimokyti“

2025-10-04 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-04 09:00

Kazys Maksvytis pirmąkart į Kauną rungtynėms prieš „Žalgirį" grįžo kaip kitos komandos treneris, tad specialistui iš Darbėnų penktadienio vakaras buvo ypatingas.

Kazys Maksvytis pirmąkart į Kauną rungtynėms prieš „Žalgirį“ grįžo kaip kitos komandos treneris, tad specialistui iš Darbėnų penktadienio vakaras buvo ypatingas.

0

Specialiai TV3 interviu davęs buvęs „Žalgirio“ strategas dabar darbuojasi Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe Stambulo „Fenerbahče“ ekipoje.

Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“

„Jo viena pagrindinių savybių – šimtaprocentinis išsireikalavimas tiek pastangų, tiek viso ko. Jis tą daro puikiai, yra ko pasimokyti iš jo“, – sakė K. Maksvytis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinote, kai ateini į susiformavusį kolektyvą, tik vienas treneris pasikeitė, kažkiek turi pritapti, kažkiek neperžengti ribų, per daug pasyviam būt taip pat blogai, turi duoti treneriui vis naujų idėjų, bandau prisitaikyti prie savo rolės“, – pridūrė treneris.

„Žalgiris“ prieš „Fenerbahče“ laimėjo 84:81.

Daugiau K. Maksvyčio minčių žiūrėkite vaizdo įraše:

