TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Steko“ komandą sustiprino amerikietis gynėjas, žaidęs Sakartvele

2025-10-09 12:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 12:01

Startavus naujam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui Ukmergės „Stekas“ stiprina gynėjų grandį. Ukmergiškiai pasipildė amerikiečiu Rahsaanu Edwardsu.

R.Edwardsas sustiprino Ukmergės ekipą

Startavus naujam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui Ukmergės „Stekas“ stiprina gynėjų grandį. Ukmergiškiai pasipildė amerikiečiu Rahsaanu Edwardsu.

0

Profesionalo karjerą pradėjęs 182 cm ūgio įžaidėjas 2024–2025 m. sezone rungtyniavo aukščiausioje Sakartvelo lygoje, atstovaudamas Tbilisio „Margveti“ ekipai.

Per 10 susitikimų atakų organizatorius rinko po 10,5 taško, 2,6 sugriebto kamuolio, 4,7 rezultatyvaus perdavimo ir 9,6 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš tai Edwardsas ketverius metus gynė Pietų Karolinos Valstijos universiteto „Bulldogs“ garbę pirmajame NCAA divizione (2019–2023 m.), o po to persikėlė į Floridos technologijų universiteto „Panthers“, kuri rungėsi antrajame NCAA divizione (2023–2024 m.).

Nesėkme „URBO-NKL“ sezoną pradėję ukmergiškiai šiandien Šakiuose susitiks su „Vyčiu-VDU“.

