„Steko“ komandą sustiprino amerikietis gynėjas, žaidęs Sakartvele

Profesionalo karjerą pradėjęs 182 cm ūgio įžaidėjas 2024–2025 m. sezone rungtyniavo aukščiausioje Sakartvelo lygoje, atstovaudamas Tbilisio „Margveti“ ekipai.
Per 10 susitikimų atakų organizatorius rinko po 10,5 taško, 2,6 sugriebto kamuolio, 4,7 rezultatyvaus perdavimo ir 9,6 naudingumo balo.
Prieš tai Edwardsas ketverius metus gynė Pietų Karolinos Valstijos universiteto „Bulldogs“ garbę pirmajame NCAA divizione (2019–2023 m.), o po to persikėlė į Floridos technologijų universiteto „Panthers“, kuri rungėsi antrajame NCAA divizione (2023–2024 m.).
Nesėkme „URBO-NKL“ sezoną pradėję ukmergiškiai šiandien Šakiuose susitiks su „Vyčiu-VDU“.
