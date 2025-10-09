Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Slavinskas prisijungė prie „Jonavos“ klubo – stiprina komandą iki sezono pabaigos

2025-10-09 12:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 12:12

„Jonavos“ klubas paskelbė, kad savo gretas papildė puolėju.

Dž.Slavinskas keliasi į Jonavą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Jonavos“ klubas paskelbė, kad savo gretas papildė puolėju.

0

26 metų 202 cm ūgio Džiugas Slavinskas sezoną pradėjo „Gargždų“ gretose, bet dabar nutarė keltis į Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) visas ketverias rungtynes pralaimėjusią Jonavos ekipą.

Puolėjas buvo naudingiausias „Gargždų“ žaidėjas – per 21 minutę įmesdavo 12,7 taško, atkovodavo 5,7 kamuolio ir rinkdavo 14,7 naudingumo balo.

Sutartis su Dž.Slavinsku pasirašyta iki sezono pabaigos.

