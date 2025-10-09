Slavinskas prisijungė prie „Jonavos“ klubo – stiprina komandą iki sezono pabaigos

26 metų 202 cm ūgio Džiugas Slavinskas sezoną pradėjo „Gargždų“ gretose, bet dabar nutarė keltis į Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) visas ketverias rungtynes pralaimėjusią Jonavos ekipą.
Puolėjas buvo naudingiausias „Gargždų“ žaidėjas – per 21 minutę įmesdavo 12,7 taško, atkovodavo 5,7 kamuolio ir rinkdavo 14,7 naudingumo balo.
Sutartis su Dž.Slavinsku pasirašyta iki sezono pabaigos.
