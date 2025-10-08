Henningssonas atskleidžia pasirinkimo rungtyniauti Lietuvoje motyvus ir kalba apie pokyčius „Jonavoje“

Prieš rungtynes mintimis pasidalino komandos naujokas Hilmaras Henningssonas, kuris kalbėjo apie karjeros pradžią, dvikovas su elitiniais pasaulio žaidėjais priežastis, kodėl atvyko rungtyniauti į Lietuvą.
– Esate kilęs iš gana mažo miesto netoli Reikjaviko. Ar patyrėte šiokį tokį kultūrinį šoką atvykęs į Jonavą?
– Taip, aš esu iš gana mažo miestelio Islandijoje, bet, kaip daugelis tikriausiai manytų, jis labai skiriasi nuo Jonavos. Negalėčiau sakyti, kad patyriau didelį kultūrinį šoką. Nors pastatai čia visai kitokie nei tie, prie kurių esu pripratęs savo šalyje, abi šalys turi nuostabią gamtą, ir tai buvo vienas pirmųjų dalykų, kurį pastebėjau atvykęs į Lietuvą. Šis kraštas tikrai gražus, nors gamtovaizdis labai skiriasi nuo Islandijos. Abu jie savaip nuostabūs.
Didžiausias skirtumas, žinoma, yra kalba. Nieko nesuprantu (juokiasi), bet tikiuosi, kad laikui bėgant išmoksiu bent kelis žodžius lietuviškai, kad galėčiau pasikalbėti su Jonavos sirgaliais.
– Turėjote labai įtemptą vasarą su Islandijos nacionaline rinktine, ruošdamasis ir žaisdamas Europos čempionate. Koks jausmas buvo rungtyniauti prieš geriausius pasaulio krepšininkus?
– Žaisti Europos čempionate buvo svajonė nuo vaikystės, o atstovauti savo šaliai visada yra didžiulė garbė. Rungtyniauti prieš kai kuriuos geriausius pasaulio žaidėjus – tokius kaip Dončičius ar Avdija buvo ir iššūkis, ir puikios pamokos aikštelėje.
Smulkios detalės daro šiuos žaidėjus ypatingais. Man tai buvo labai motyvuojanti patirtis, kuri parodo, kur dar reikia tobulėti ir skatina kelti savo žaidimą į aukštesnį lygį.
Galiausiai, kai vilki nacionalinės rinktinės marškinėlius ir eini į aikštelę, nesvarbu, kas stovi prieš tave – mes visada kovojame dėl pergalės, kad ir kokie būtų varžovai.
– 2019–2021 metais būdamas labai jaunas žaidėte „Valencia“ klubo sistemoje ir debiutavote pagrindinėje komandoje. Kiek asmeniškai paaugote per tuos metus?
– Ispanijos lyga yra labai konkurencinga – žaidimo stilius greitesnis, fiziškesnis, todėl prisitaikyti buvo tikras iššūkis, bet kartu ir labai vertinga patirtis.
Kalbos barjeras iš pradžių buvo sunkus, bet laikui bėgant išmokau šiek tiek ispanų kalbos – labai padėjo komandos draugai ir treneriai. Žinoma, būti toli nuo šeimos 19-os nebuvo lengva, kartais net labai sunku, bet tai privertė greičiau subręsti ir tapti savarankiškesniam.
Atsigręžęs atgal galiu pasakyti, kad tie dveji metai buvo itin svarbūs tiek mano asmeniniam, tiek krepšinio tobulėjimui.
– Pirmose savo rungtynėse Lietuvoje pelnėte 19 taškų prieš Kauno „Žalgirį“. Ar tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nusprendėte persikelti į Lietuvą – noras rungtyniauti prieš klubus, žaidžiančius Europos turnyruose?
– Viena iš priežasčių, kodėl atvykau į Lietuvą, tikrai buvo aukštas krepšinio lygis. Lygoje yra stiprių komandų, kai kurios jų žaidžia Europos turnyruose – būtent tokio tipo iššūkių ir ieškau. Žaidimas prieš aukščiausio lygio varžovus padeda tobulėti ir suteikia galimybę parodyti, ką galiu padaryti šiame lygyje.
– Jonavos klubas išgyvena sunkią sezono pradžią ir antradienį įvyko pasikeitimai vyr. trenerio kėdėje. Ar tikite, kad Stepas sugebės greitai pakeisti situaciją ir netrukus pamatysime kitokį komandos žaidimą aikštelėje?
– Žinoma, niekada nėra lengva keisti trenerį sezono eigoje, bet kartais naujas balsas ir šviežia energija gali padaryti didelį skirtumą. Aš tikrai tikiu Babrausku kaip treneriu. Jis pats buvo puikus žaidėjas, ir tai jam suteikia dar didesnę pagarbą iš mūsų, nes jis puikiai žino, ko reikia aikštelėje.
Manau, kad jo patirtis ir žinios gali padėti mums eiti teisinga kryptimi. O mums svarbiausia – pasitikėti jo planu ir dirbti kartu. Jei tai darysime, Jonavos sirgaliai labai greitai pamatys visai kitokią komandą aikštelėje.
– Ketvirtadienį susitiksite su „Šiaulių“ komanda, prieš kurią žaidėte praėjusią savaitę. Kas bus pagrindinis raktas į pergalę?
– „Šiauliai“ – gera komanda, kuri yra puikioje formoje. Žinoma, svarbu bus sustabdyti jų lyderius, tokius kaip Reddishas ir Hendersonas, nes jie yra pagrindiniai jų komandos krepšininkai. Viskas nesibaigia ties dviem žmonėmis. Jie turi gerai subalansuotą, stiprią komandą.
Mums svarbiausia bus išlikti drausmingiems gynyboje, kontroliuoti atšokusius kamuolius ir žaisti greitai bei agresyviai puolime. Jei laikysimės žaidimo plano ir žaisime kaip komanda, tikiu, kad pasieksime tokį rezultatą, kokio siekiame.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!