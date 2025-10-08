26-asis Pirmos lygos turas: čempioniškas šampanas ir sukrutę autsaideriai

Kelialapis. Aštuonis mėnesius Vilniaus rajono „TransINVEST“ komanda kantriai ėjo savo tikslo link. Jos pastangas vainikavo 26-asis turas, kuriame Galinės kaimo komanda 3:0 pamokė Kauno rajono „Hegelmann“ dublerius ir užsitikrino lygos nugalėtojų titulus. Auksiniu tapusiame mače šeimininkams du įvarčius pelnė Jegoras Glušakas (74 ir 79 min.), aikštėje pasirodęs tik 62-ąją min.
Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai šampano purslais aplaistė antrą klubo istorijoje Pirmos lygos nugalėtojų titulą ir sugrįžimą į A lygą.
„TransINVEST“ triumfą galėjo atidėti Tauragės „Tauras“, bet ir vėl prarado du taškus akistatoje su Mažeikių „Atmosfera“. Aštrių momentų kupinose rungtynėse Tauragėje šeimininkai dėjo visas pastangas, kad atsirevanšuotų „Atmosferai“ už atimtus du brangius taškus (1:1) pirmajame rate. Mažeikiškiai nevengė prasižengti – užsidirbo šešias geltonas korteles, bet atlaikė savo vartų šturmą. Lygiosios 0:0 nubraukė „Tauro“ pranašumą kovoje dėl sidabro medalių.
Nuovargis. Tauragiškius su 55 taškais pavijo „Neptūnas“. Klaipėdiečiai taip pat rizikavo patirti nuostolių akistatoje su Panevėžio „Ekranu“. Svečiai iš Aukštaitijos įpusėjus pirmajam kėliniui išsiveržė į priekį po japono Daiya Sengoku įvarčio. 37 min. vienas „Neptūno“ lyderių Tarasas Hevlychas technišku smūgiu išlygino rezultatą 1:1. Kitoje atakoje „Ekranas“ įmušė vėl, bet įvartis buvo neįskaitytas dėl nuošalės. Antrojo kėlinio pradžioje Nikita Bondarevas padėjo pergalingą tašką „Neptūnui“ – 2:1.
Svarbų mūšį laimėjo į ketvirtąją vietą pakilęs Plungės „Babrungas“. Plungiškiai namuose 3:1 palaužė šalia žengiantį Vilniaus BFA jaunimą. Šeimininkai pamatus pergalei paklojo pirmajame kėlinyje, kai įmušė dusyk, tačiau prieš pat pertrauką Martinas Perveinis įkvėpė vilčių vilniečiams. Antrajame kėlinyje Eridanas Bagužas atstatė saugesnį pranašumą. „Iki ilgo sezono pabaigos liko vos ketverios rungtynės, todėl žaidėjai jau jaučia susikaupusį nuovargį“, – konstatavo BFA vairininkas Davidas Muslera.
Spurtas. Atkakli kova verda turnyro lentelės apačioje. Jonavos „Be1“, gelbėdamasi nuo iškritimo iš lygos, per tris pastaruosius mačus iškovojo net trečdalį sezono taškų. Jonaviečiai prieš „Kauno Žalgirio“ dublerius pasiekė didžiausią šių metų pergalę – 4:0. Uraganiškas puolimas svečiams vien per pirmąjį kėlinį subrandino keturis įvarčius, o kauniečiams nepadėjo net 73 min. įgytas kiekybinis pranašumas.
Po „Be1“ sėkmingos atkarpos į paskutinę vietą nusmukę „Šiauliai“ B taip pat neketina taikstytis su autsaiderių statusu. Šiauliečiai išvykoje 2:0 pričiupo kur kas mažiau motyvuotą Kretingos „Miniją“. Kretingiškiai veikiausiai jau nebenusmuks žemiau 9-osios vietos, bet ir patekti į stipriausiųjų aštuntuką neturi daug šansų. „Šiaulių“ dubleriai su 20 taškų tik minimaliai atsilieka nuo „Be1“ ir „Panevėžio“ B.
Išlikimas. „Panevėžio“ dubleriai išsivežė tašką iš Vilniaus. Jaunieji sostinės žalgiriečiai svečiams padėjo patys, 7-ąją min. nukreipdami kamuolį į savo vartus. Be savo buvusių lyderių Motiejaus Burbos ir Gusto Jarusevičiaus sezoną tęsiantis „Žalgiris“ B rezultatą išlygino 72-ąją min. Lietuvos jaunimo rinktinės puolėjas Kevinas Lukaševičius iš arti sušaudė varžovų vartus – 1:1.
Ant iškritimo ribos galėjo atsidurti Kėdainių „Nevėžis“. Kėdainiečiai Jonavoje jau 5-ąją min. ėmė atsilikinėti po Pijaus Nainio taiklaus spyrio. Netrukus Ernestas Mickevičius persvarą padvigubino. Atrodė, kad svečiai neišvengs pralaimėjimo, bet ukrainiečiai Ilja Tymošenko ir Jevgenijus Mohilas prieš pat finalinį švilpuką per dvi minutes susmeigė du įvarčius – 2:2. „Nevėžis“ su 23 taškais vis dar nėra saugus dėl išlikimo lygoje.
