ASVEL klubui teks sumokėti beveik 500 tūkst. eurų buvusiam treneriui Mitrovičiui po pralaimėto teismo

2025-10-08 15:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 15:14

Vilerbano ASVEL klubui teks sumokėti itin solidžia sumą treneriui, su kuriuo nepagrįstai nutraukė sutartį.

Z.Mitrovičius gaus solidžią kompensaciją (Scanpix nuotr.)

Vilerbano ASVEL klubui teks sumokėti itin solidžia sumą treneriui, su kuriuo nepagrįstai nutraukė sutartį.

0

Strategas Zvezdanas Mitrovičius laimėjo teisminį procesą prieš Prancūzijos komandą, kuri privalės sumokėti 481 tūkst. 464 eurus. Dar 2 tūkst. eurų kainuos teismų išlaidos.

Strategas buvo atleistas 2020 metų gegužę, o pirmosios instancijos teismą laimėjo dar 2022 metais, tačiau po ilgų apeliacijų ir skundų galutinio sprendimo teko laukti dar trejus metus.

Z.Mitrovičius po atleidimo persikėlė į Monako „AS Monaco“, su kuria laimėjo Europos taurę, bet kitame sezone Eurolygoje ilgai neužsibuvo, nes buvo atleistas gruodį, o dabar treniruojaLiublianos „Cedevita Olimpija“.

