K.Nunnas pelnė gražiausio Eurolygos turo epizodo titulą

Aštuntąją vietą pasiekė Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Jordanas Loydas, po pražangos taikliai permetęs lentą, laipteliu aukščiau – šuolio galimybes pademonstravo Hamidou Diallo.
Išradingą greitą ataką sukūręs Sergio Llulas užėmė penktąją vietą, tarp galingų dėjimų įsiterpė ir Alpha Diallo blokas.
Gražiausiu turo epizodu išrinktas Kendricko Nunno metimas, išplėšęs Atėnų „Panathinaikos“ pergalę prieš Vitorijos „Baskonia“.
