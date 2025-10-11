Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

K.Nunnas pelnė gražiausio Eurolygos turo epizodo titulą

2025-10-11 15:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 15:43

Eurolygoje prabėgo trečiasis turas, kuriame ir vėl netrūko efektingų epizodų.

K.Nunnas savarankiškai nulėmė rungtynes (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje prabėgo trečiasis turas, kuriame ir vėl netrūko efektingų epizodų.

REKLAMA
0

Aštuntąją vietą pasiekė Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Jordanas Loydas, po pražangos taikliai permetęs lentą, laipteliu aukščiau – šuolio galimybes pademonstravo Hamidou Diallo.

Išradingą greitą ataką sukūręs Sergio Llulas užėmė penktąją vietą, tarp galingų dėjimų įsiterpė ir Alpha Diallo blokas.

Gražiausiu turo epizodu išrinktas Kendricko Nunno metimas, išplėšęs Atėnų „Panathinaikos“ pergalę prieš Vitorijos „Baskonia“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų