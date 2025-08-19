Iga Swiatek triumfavo Sinsinatyje – finale įveikė Jasmine Paolini ir pakilo į antrą WTA reitingo vietą

I. Swiatek per šešis ankstesnius pasirodymus šiame turnyre nebuvo peržengusi pusfinalio barjero. Ji du pastaruosius metus pasiekė pusfinalį, bet 2023-iaisiais pralaimėjo būsimos čempionės Coco Gauff akivaizdoje, o 2024-aisiais – Arynai Sabalenkai.
„Tai man labai daug reiškia, – sakė I. Swiatek. – Šiais metais aš tikrai labai norėjau laimėti. Esu labai laiminga. Smagu išbraukti iš sąrašo dar vieną turnyrą, kurio nebuvau laimėjusi. Turiu draugų čia. Tai malonus, ramus turnyras prieš Niujorką.“
I. Swiatek laimėjo visas šešias tarpusavio dvikovas prieš italę, pralaimėdama tik vieną setą.
J. Paolini pirmame sete pirmavo 3:0, bet I. Swiatek atsitiesė ir išsiveržė į priekį 5:3. J. Paolini išlygino rezultatą 5:5, tačiau I. Swiatek užbaigė setą savo naudai.
Antrajame sete aštuntas I. Swiatek neatremiamas padavimas suteikė jai 5:3 pranašumą. Nors J. Paolini lengvai laimėjo savo padavimus ir priartėjo iki 5:4, bet I. Swiatek sėkmingai užbaigė mačą bei iškovojo 24-ąjį karjeros vienetų titulą.
„Šis sezonas nebuvo lengvas, – sakė I. Swiatek. – Turėjau sričių, kurias reikėjo tobulinti. Nėra paprasta laimėti turnyrus, kai visi iš tavęs to tikisi.“
I. Swiatek atliko septynias dvigubas klaidas, J. Paolini – dvi. Tačiau lenkė atliko devynis neatremiamus padavimus, o italė – nė vieno.
„Kai vykdavo ilgesni kamuolio apsikeitimai, jaučiausi korte gerai, – sakė J. Paolini. – Padavimai buvo esminis skirtumas. Kai jai reikėjo neatremiamo padavimo, ji jį atlikdavo.“
J. Paolini tapo pirmąja italų tenisininke, patekusia į „Cincinnati Open“ finalą. Nuo 2023 metų, kai šiame turnyre pradėjo varžytis kaip kvalifikacijos dalyvė, ji pasiekė du „Didžiojo kirčio“ vienetų finalus, laimėjo „Didžiojo kirčio“ dvejetų titulą ir iškovojo olimpinį aukso medalį.
„Tai tikrai buvo pozityvus turnyras man, – sakė J. Paolini. – Žinoma, to nepakako. Tiesiog turiu tobulėti.“
„Cincinnati Open“ laikomas pasirengimu JAV „US Open“ turnyrui, kuris prasidės sekmadienį Niujorke. Pastaruosius dvejus metus tiek vyrų, tiek moterų „Cincinnati Open“ čempionai vėliau laimėjo paskutinį metų „Didžiojo kirčio“ turnyrą.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių
