TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Erikas Lamela atskleidė, kas lėmė sprendimą anksti baigti karjerą

2025-08-18 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 22:53

Erikas Lamela | Scanpix nuotr.

Erikas Lamela paaiškino savo sprendimą anksti baigti karjerą.

0

Būdamas vos 33-ejų jis nusprendė dėti tašką savo karjeroje. Pasak jo, jis nebegalėjo iškęsti žaidimo su nuskausminamaisiais.

„Būti nuolatiniame skausme, žaisti ir treniruotis nepaisant diskomforto tapo norma. Jau penkerius metus kiekvienose rungtynėse vartoju tabletes, kad galėčiau būti geresnės būklės. Pradėjau nuo mažiausios dozės, o pastaruoju metu imdavau maksimalias dozes, kad tik galėčiau žaisti. Nusprendžiau tai baigti“, – atviravo E. Lamela.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puolėjas karjerą pradėjo Argentinoje, žaidė „River Plate“ klube, o Europoje išgarsėjo žaisdamas „AS Roma“ ir „Tottenham Hotspur“ gretose. Jo karjera išsiskyrė kūrybiškumu, technika ir pelnė ne vieną svarbų įvartį.

Futbolininkas pabrėžė, kad ilgalaikis fizinis skausmas ir medikamentų vartojimas iš esmės paveikė jo sprendimą pasitraukti iš profesionalaus sporto. Kęsdamas skausmą E. Lamela nebesugebėjo išlikti aukščiausiame lygyje ir paskutine jo karjeros stotele tapo „AEK“ komanda Graikijoje.

