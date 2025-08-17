Hansi Flickas kritikavo „Barcelonos“ žaidimą, nepaisant triuškinančios pergalės prieš „Mallorca“

„Man nepatiko rungtynės. Tai yra svarbūs trys taškai, bet man nepatiko. Po to, kai pirmavome 2:0 ir „Mallorca“ gavo dvi raudonas korteles, manau, kad komanda žaidė tik 50 procentų. Man tai nepatiko, nes galime pasirodyti geriau.
Pasikalbėsiu su jais. Man nepatinka, kai jie atsipalaiduoja. Turėjom kontroliuoti kamuolį ir rungtynes, taip pat pelnyti daugiau įvarčių. Žaisti 50 ar 60 procentų pajėgumu prieš devynis žaidėjus neįmanoma. Turime žaisti greičiau, tobulėti tam tikrose srityse“,– kalbėjo strategas.
H. Flickas taip pat pakomentavo situaciją, kai „Mallorca“ gynėjas Antonio Raillo susižeidęs galvą nukrito ant vejos, tačiau teisėjas žaidimo nesustabdė, o tuo pasinaudojęs Ferranas Torresas pelnė įvartį.
„Sakau komandai, kad turime žaisti tol, kol teisėjas sustabdys rungtynes. Tai yra teisėjo sprendimas ir mes jį turime priimti. Jei būčiau kitoje pusėje, nebūčiau patenkintas. Visgi žaidėjams sakau, kad jie turi sustoti, kai sustoja teisėjas. Jie privalo išlaikyti koncentraciją ir tęsti žaidimą iki galo“, – teigė treneris.
Katalonai kitas rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai „La Liga“ išvykos rungtynėse susitiks su „Levante“ futbolininkais.
