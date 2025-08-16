„Barcelona“ pergale prieš devyniese žaisti likusią „Mallorca“ pradėjo „La Liga“ sezoną

Raphinha rungtynių pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Ferranas Torresas puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos padvigubino katalonų pranašumą 2:0.
Manu Morlanesas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, ir buvo priverstas palikti aikštę. Netrukus teisėjas po VAR peržiūros nubaudė Vedatą Muriqi raudona kortele ir „Mallorca“ liko žaisti devyniese.
Lamine'as Yamalis per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo savo įvartį, o „Barcelona“ iškovojo triuškinamą pergalę 3:0.
Raphinha tapo pirmuoju brazilu, pelniusiu pirmąjį lygos sezono įvartį atstovaudamas „Barcelonai“ nuo Ronaldinho, kuris tai padarė 2007 m. rugsėjo mėn.
„Mallorca“ tapo pirmąja komanda, užsidirbusia dvi raudonas korteles pirmajame kėlinyje „La Liga“ pirmose sezono rungtynėse nuo 2007 m. rugpjūčio mėn.
„Barcelona“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai svečiuose susitiks su „Levante“. Tuo tarpu „Mallorca“ tą pačią dieną stos į kovą su „Celta Vigo“.
