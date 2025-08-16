Sensacinga Bezzecchi „pole“ pozicija ir brolių Marquezų dominavimas Austrijos GP sprinte

Kvalifikacijoje sensaciją sukūrė italas Marco Bezzecchi („Aprilia“). Jis tik paskutinę akimirką pateko į antrą kvalifikacijos dalį, o ten iškovojo „pole“ poziciją (1:28.060 min.). Už M. Bezzecchi išsirikiavo visi pagrindiniai favoritai – ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:28.076), italas Francesco Bagnaia („Ducati“, 1:28.202) bei ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:28.220).
Sprinto lenktynių startas greitai viską pakeitė: broliai Marquezai žaibiškai aplenkė M. Bezzecchi, o itin prastai pajudėjęs F. Bagnaia nukrito net į antrą dešimtuką. Dar po rato M. Bezzecchi iškrito iš trejetuko, praradęs poziciją ispanui Pedro Acostai („KTM“).
Įpusėjus sprintui F. Bagnaia dėl problemų su motociklu pasuko į boksus ir pasitraukė iš lenktynių.
Likus 5 ratams pasikeitė lenktynių lyderis – M. Marquezas aplenkė brolį A. Marquezą. Per likusį laiką M. Marquezas pirmą vietą ir išlaikė. A. Marquezas atvažiavo antras, P. Acosta – trečias, o M. Bezzecchi – ketvirtas.
Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) finišavo 10-as, o jo tautietis Maverickas Vinalesas („KTM“) dėl kairiojo peties skausmų startuoti atsisakė.
Austrijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
Bendroje čempionato įskaitoje M. Marquezas (393 taškai) turi didžiulę persvarą prieš A. Marquezą (270) ir F. Bagnaią (213).
Pagrindinės savaitgalio lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
