TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Irmantė Aleliūnaitė pelnė istorinį aukso medalį pasaulio jaunimo OSKD čempionate Lenkijoje

2025-08-16 21:56
2025-08-16 21:56

Lenkijoje vykstančiame Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Irmantė Aleliūnaitė iškovojo aukso medalį ilgoje trasoje ir tapo pasaulio jaunimo čempione! Irmantei tai pirmasis aukso medalis karjeroje Pasaulio jaunimo čempionate.

orienteering.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lenkijoje vykstančiame Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate Irmantė Aleliūnaitė iškovojo aukso medalį ilgoje trasoje ir tapo pasaulio jaunimo čempione! Irmantei tai pirmasis aukso medalis karjeroje Pasaulio jaunimo čempionate.

0

Lietuvė trasą įveikė per 1 val. 38 min. 58 sek., parodžiusi identišką laiką kartu su Šveicarijos sportininke Malin Lara Rohrl – abi sportininkės pasidalijo čempionių titulą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puikiai pasirodė ir Vytėnė Puišytė, kuri ilgą laiką kovojo dėl bronzos medalio, tačiau trasos pabaigoje padaryta klaida lėmė, kad ji finišavo 5 vietoje (1:46:30). Beatričė Šimkutė liko 29-ta, o Goda Kučejevaitė 34-ta.

Vaikinų grupėje Daumantas Kiela finišavo 15-toje vietoje, o Arnas Sausaitis trasos nebaigė.

Pasaulio suaugusiųjų čempionate Algirda Mickuvienė finišavo stipriausiųjų sportininkių dešimtuke, užimdama 9-ąją vietą. Justė Umbrasaitė liko 24-ta, Karolina Mickevičiūtė Juodišienė - 30-ta, o Agnė Musajevaitė 35-ta.

Vyrų grupėje geriausią rezultatą Lietuvos komandoje užfiksavo Ignas Ambrazas, užimdamas 11-ąją vietą. Jonas Maišelis liko 21-as, Danielius Pralgauskis 53-ias, Rokas Mickevičius 58-as, o Emilis Petkevičius 60-tas. Jonas Vytautas Gvildys dėl patirtos traumos čempionate nebestartuos.

