Irmantė Aleliūnaitė pelnė istorinį aukso medalį pasaulio jaunimo OSKD čempionate Lenkijoje

Lietuvė trasą įveikė per 1 val. 38 min. 58 sek., parodžiusi identišką laiką kartu su Šveicarijos sportininke Malin Lara Rohrl – abi sportininkės pasidalijo čempionių titulą.
Puikiai pasirodė ir Vytėnė Puišytė, kuri ilgą laiką kovojo dėl bronzos medalio, tačiau trasos pabaigoje padaryta klaida lėmė, kad ji finišavo 5 vietoje (1:46:30). Beatričė Šimkutė liko 29-ta, o Goda Kučejevaitė 34-ta.
Vaikinų grupėje Daumantas Kiela finišavo 15-toje vietoje, o Arnas Sausaitis trasos nebaigė.
Pasaulio suaugusiųjų čempionate Algirda Mickuvienė finišavo stipriausiųjų sportininkių dešimtuke, užimdama 9-ąją vietą. Justė Umbrasaitė liko 24-ta, Karolina Mickevičiūtė Juodišienė - 30-ta, o Agnė Musajevaitė 35-ta.
Vyrų grupėje geriausią rezultatą Lietuvos komandoje užfiksavo Ignas Ambrazas, užimdamas 11-ąją vietą. Jonas Maišelis liko 21-as, Danielius Pralgauskis 53-ias, Rokas Mickevičius 58-as, o Emilis Petkevičius 60-tas. Jonas Vytautas Gvildys dėl patirtos traumos čempionate nebestartuos.
